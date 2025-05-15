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مسعفون: مقتل 85 على الأقل في ضربات إسرائيلية بغزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن ضربات عسكرية إسرائيلية قتلت 85 على الأقل في قطاع غزة يوم الخميس في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة ووسطاء عرب من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبالتزامن مع جولة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وذكر المسعفون أن معظم القتلى، وبينهم نساء وأطفال، سقطوا في خان يونس جنوب قطاع غزة في غارات جوية أصابت منازل وخياما.

وأضافوا أن من بين القتلى الصحفي حسن سمور الذي كان يعمل في إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه لقي حتفه مع 11 من أفراد عائلته حين قُصف منزلهم.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي الذي يكثف هجومه على غزة في محاولة للقضاء على حماس ردا على هجمات نفذتها الحركة على إسرائيل في عام 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ضربة إسرائيلية على مركز التوبة الطبي في جباليا شمال القطاع أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر. وقال المسعفون إن عدد قتلى يوم الخميس ارتفع بذلك إلى 85 شخصا.

وقالت حماس في بيان إن إسرائيل تقوم “بمحاولة يائسة لفرض شروطها تحت النار”، في الوقت الذي تجري فيه محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، بمشاركة مبعوثي ترامب ووسطاء من قطر ومصر في الدوحة.

وجاءت الضربات الإسرائيلية الأحدث في اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى “النكبة”، عندما فر مئات الآلاف أو أجبروا على الفرار من بلداتهم وقراهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت إعلان قيام دولة إسرائيل.

ومع نزوح معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يقول بعض سكان القطاع الصغير أن المعاناة الآن أكبر مما كانت عليه وقت النكبة.

وقال أحمد حمد، وهو فلسطيني من مدينة غزة نزح عدة مرات “إللي بيصير فينا حاليا أعطل (أسوأ) من النكبة”.

وأضاف “إحنا عايشين في مجازر ونزوح، وين ما ننزح الضرب شغال، الموت يلاحجنا (يلاحقنا) وين ما رحنا”.

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