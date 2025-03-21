مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مسلحون يطلقون النار على قنصلية العراق في إسطنبول ولا أنباء عن ضحايا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت وزارة الخارجية العراقية إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا ثماني طلقات نارية على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول بتركيا يوم الجمعة، في حادث قالت تركيا إنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيجيلي في بيان “في ساعات المساء اليوم، أطلق أفراد يستقلون دراجات نارية النار على قنصلية العراق في إسطنبول. ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

وأضاف “تجري وحداتنا الأمنية التحقيقات اللازمة على قدم وساق، وتُبذل جهود لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف قبل فرارهم. ولم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تقدر “الاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها”.

وقالت إنها تشدد على “أهمية تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية