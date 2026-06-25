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مصادر: العراق سيبحث جميع الخيارات إذا لم يتم رفع حصته في أوبك بما في ذلك الانسحاب

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بغداد 25 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية لرويترز اليوم الخميس إن العراق سيضطر إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير.

وذكر المصدر لرويترز أن العراق يمر بأزمة مالية حادة ناجمة عن حرب إيران، مضيفا أنه من الضروري زيادة حصة البلاد في أوبك على نحو كبير وأن يتم التعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر لرويترز إن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية