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مصادر: مقتل قائد كبير تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بهجوم لتنظيم القاعدة في شبوة باليمن

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عدن (رويترز) – قالت مصادر أمنية ومحلية يمنية إن قائدا عسكريا كبيرا يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي قتل في وقت متأخر من يوم الاثنين جراء هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وذكرت المصادر لرويترز أن العقيد أحمد محسن السليماني أركان حرب اللواء الأول دفاع شبوة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في أثناء زيارة ليلية لأحد مواقع القوات في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوبي المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

وقوات دفاع شبوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكلت بدعم من دولة الإمارات في ديسمبر كانون الأول 2021 ويناير كانون الثاني 2022 وتنتشر في كامل محافظة شبوة وأجزاء من محافظتي مأرب والبيضاء.

وتشهد محافظة شبوة مواجهات متفرقة من حين لآخر في عدد من مديرياتها إثر حملات أمنية تقول السلطات الأمنية والمحلية إنها تنفذها ضد أعضاء بتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الذين شنوا هجمات على القوات الجنوبية والحكومية في شبوة وأبين.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

ولا يزال هناك وجود للتنظيم على الرغم من الحملات المكثفة التي تستهدفه، مستغلا حالة الفوضى التي تعيشها البلاد والتعاطف القبلي ووجود مساحات شاسعة خالية في جنوب اليمن.

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