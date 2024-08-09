مصادر: مقتل قيادي في حماس في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومصدران أمنيان آخران لرويترز إن قياديا في حماس قتل في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في عمق لبنان يوم الجمعة.

وقعت الضربة على الطرف الجنوبي لمدينة صيدا اللبنانية الساحلية التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود، واستهدفت سامر الحاج المسؤول الأمني في حماس وقتلته. ويعمل الحاج في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. وقالت المصادر الثلاثة إن حارسه الشخصي أصيب بجروح خطرة.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أعضاء من حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعات مسلحة أخرى تطلق صواريخ عبر الحدود من لبنان.

ويتزامن تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان مع حرب غزة التي بدأت قبل أكثر من عشرة أشهر.

وتطلق تلك الجماعات صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية صوب شمال إسرائيل. وبينما تركزت أغلب الأعمال القتالية على الشريط الحدودي فإن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف شخصيات قيادية في حماس وحزب الله نفذت في عمق لبنان.

وأودت ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير كانون الثاني بحياة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأودت ضربة أخرى في المنطقة ذاتها الأسبوع الماضي بحياة القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر.

وبعد مقتل شكر بساعات، تعرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للاغتيال في طهران. وألقت إيران وحلفاؤها في المنطقة، ومن بينهم حماس وحزب الله، بالمسؤولية على إسرائيل في اغتياله وتوعدوا بالثأر.