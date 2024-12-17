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مصحح-رئيس إندونيسيا يزور مصر لحضور قمة مجموعة الدول الثماني النامية

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(لتصحيح رئاسة إندونيسيا إلى عام واحد وليس عامين في الفقرة الثالثة)

جاكرتا (رويترز) – قالت الحكومة الإندونيسية إن الرئيس برابو سوبيانتو سيتوجه إلى مصر يوم الثلاثاء لحضور اجتماعات مجموعة من ثماني دول إسلامية رئيسية تعرف باسم منظمة التعاون الاقتصادي لمجموعة الدول الثماني‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬النامية.

تأسست المجموعة التي تضم بنجلادش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا في عام 1997 لتعزيز التعاون بين الدول الممتدة من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روي سويميرات للصحفيين يوم الاثنين إن برابو سيحضر اجتماعات، بينها قمة لمجموعة الدول الثماني النامية يوم الخميس وسيقبل رئاسة المجموعة لمدة عام.

وقال برابو الذي تولى منصبه في أكتوبر تشرين الأول إنه سيواصل خلال رئاسته سياسة عدم الانحياز التي تنتهجها إندونيسيا منذ فترة طويلة.

وزار أكثر من 20 دولة منذ انتخابه رئيسا هذا العام، منها الصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية