مصدر: وزير الخارجية التركي في سوريا لإجراء محادثات مع الشرع

أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق يوم الخميس لبحث العلاقات الثنائية والتوتر بين سوريا وإسرائيل والاشتباكات التي دارت في الآونة الأخيرة بين قوات الحكومة السورية وجماعة يقودها الأكراد.

برزت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، كواحدة من أهم الحلفاء الأجانب لسوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي. وتعهدت بالمساعدة في إعادة بناء سوريا، وتدريب قواتها المسلحة وتقديم المشورة لها، ودعم البلاد على الساحة الدولية.

وذكر المصدر أن إعادة إعمار سوريا سيكون من أهم البنود التي سيناقشها فيدان والشرع في الاجتماع، بالإضافة إلى مخاوف أنقرة الأمنية بشأن أعمال العنف التي دارت داخل سوريا في الآونة الأخيرة.

وأضاف المصدر “من المتوقع أن تقيم المحادثات مخاوف تركيا على أمنها القومي النابعة من شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مكافحة التنظيمات الإرهابية… في وقت أصبح فيه الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، تنظيما إرهابيا.

وقالت أنقرة مرارا إن على قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، الالتزام باتفاق وقعته مع دمشق في مارس آذار للاندماج في أجهزة الدولة السورية وتقديم الدعم الفني والاستشاري والعسكري للبلاد لزيادة قدراتها الدفاعية ومحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

تأتي زيارة فيدان بعد اشتباكات وقعت هذا الأسبوع بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية في منبج وحلب، وبعد مرور أسابيع على التوتر بين إسرائيل وسوريا على خلفية قتال دار بين الدروز والبدو الشهر الماضي، والذي وصفته أنقرة بأنه محاولة تخريب إسرائيلية تستهدف جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

وذكر المصدر أن فيدان سيناقش أيضا “أفعال إسرائيل ومواقفها المعلنة التي تشكل تهديدا لسوريا واستقرار المنطقة”.

وسبق أن قال فيدان إن إسرائيل تهدف إلى تقسيم سوريا، وإن أنقرة لن تسمح بذلك.

