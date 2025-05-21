مصدران: أمريكا تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا

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من تيمور أزهري وجوناثان سبيسر

دمشق/إسطنبول (رويترز) – ذكر مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأمريكي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى سوريا.

يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأمريكية على سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة نهاية العام الماضي وهو ما أنهى حربا أهلية استمرت 14 عاما.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “لا يوجد إعلان في الوقت الحالي”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بمن فيهم باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.

وأضاف روبيو “نريد أن نساعد هذه الحكومة على النجاح لأن البديل هو حرب أهلية واسعة النطاق وفوضى، وهو ما من شأنه بطبيعة الحال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.

وعُقد اجتماع أمريكي تركي ركز على سوريا في واشنطن يوم الثلاثاء بحضور باراك، بحسب وزارة الخارجية التركية التي قالت إنه تمت مناقشة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتباع نهج تدريجي لتخفيف العقوبات على سوريا حتى إعلان ترامب أنه يأمر “برفع العقوبات”، الذي قال إنه يهدف إلى منح سوريا فرصة للتعافي من الحرب المدمرة. وقال إنه اتخذ القرار بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واجتمع ترامب أيضا مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو أيار وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العدو القديم لسوريا، بعد إعلانه المفاجئ عن العقوبات.

ومن شأن رفع العقوبات الأمريكية التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي أن يمهد الطريق أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، ويسهل الاستثمار والتجارة الأجنبية في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إعادة البناء.