مصدران: رئيس وزراء بريطانيا يعتزم زيارة السعودية والإمارات لجذب استثمارات

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دبي (رويترز) – ذكر مصدر مطلع يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيزور السعودية والإمارات الشهر المقبل في وقت تسعى فيه بلاده إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية.

وأكد مصدر آخر مطلع على ترتيبات سفر ستارمر للإمارات بشكل منفصل زيارته لها. وتحدث المصدران بعد أن طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب عدم الإعلان رسميا بعد عن الزيارة. وأحجم مكتب ستارمر عن التعقيب.

وقال أحد المصدرين إن بريطانيا تأمل في جذب استثمارات من دول الخليج، من بينها استثمارات إماراتية في مشروعات للطاقة. ومن المتوقع أيضا أن يناقش ستارمر القضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب في قطاع غزة ولبنان.

وستكون الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ستارمر لمنطقة الخليج منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو تموز.

وتسعى حكومة ستارمر إلى إصلاح العلاقات مع الإمارات بعد أن توترت في ظل حكومة المحافظين السابقة، ويرجع ذلك إلى أسباب منها معارضة بعض أعضاء البرلمان المحافظين للاستثمار الإماراتي في بريطانيا مثل عرض مرتبط بالإمارات لشراء صحيفة تيليجراف وهي صفقة لم تتم في النهاية.

وصحيفة فاينانشال تايمز هي أول من أورد نبأ زيارة ستارمر يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على خططه.

وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يزور لندن العام المقبل أيضا، إلا أن ترتيبات زيارته لم يتم الانتهاء منها بعد.

وسيقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية لبريطانيا يومي الثالث والرابع من ديسمبر كانون الأول، حيث سيستضيفه الملك تشارلز والملكة كاميلا في قصر بكنجهام.

وتوجه وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر البريطانيان إلى منطقة الخليج في سبتمبر أيلول لمحاولة دفع مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.

وترى وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على الأجل البعيد.