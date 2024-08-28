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مصدران أمنيان: ضربة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية تودي بحياة 4 مقاتلين

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بيروت (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز إن هجوما إسرائيليا بطائرة مسيرة استهدف سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين فلسطينيين وأحد عناصر جماعة حزب الله اللبنانية.

وأوضح المصدران أن السيارة لم يكن بها أسلحة. ولم يصدر أي تعليق بعد من حزب الله أو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي قال أحد المصدرين إن المقاتلين الفلسطينيين الثلاثة ينتمون إليها.

وقال عبدو التقي، وهو مسؤول محلي في سوريا، لمحطة إذاعية سورية إن سيارة تعرضت للاستهداف صباح يوم الأربعاء على الطريق بين دمشق وبيروت، ما أدى إلى مقتل أربعة.

ولم يصدر تعليق من إسرائيل بعد بشأن الواقعة.

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