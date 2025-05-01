مصدر مطلع: أمريكا لم تؤكد قط مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع إيران السبت

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(رويترز) – قال مصدر مطلع يوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تؤكد مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع إيران المقررة يوم السبت في روما، وذلك بعد تقارير أفادت بتأجيل المفاوضات.

وأضاف المصدر لرويترز أن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات لم يتحددا بعد، لكن من المتوقع عقدهما قريبا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت سلطنة عمان أن الجولة القادمة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية سيعاد تحديد موعدها لأسباب لوجستية.