مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث تطورات “القضية الفلسطينية”

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد في بيان أن مصر ستستضيف قمة عربية طارئة، “لتناول التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية”.

وتأتي “القمة العربية الطارئة” في الوقت الذي تحشد فيه مصر الدعم الإقليمي ضد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن مع إشراف واشنطن على القطاع.

وقال بيان الأحد إن الدعوة إلى الاجتماع تأتي “بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية”.

وطرح ترامب الأسبوع الماضي خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة غير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعدما يتم ترحيل سكان القطاع الفلسطيني إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.

ماف/شي/غ ر