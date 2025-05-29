مطارات دبي تكثّف استعداداتها لتيسير مغادرة وعودة الحجاج

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أكّدت مطارات دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلات الحجاج، عبر إطلاق خطة شاملة في مطار دبي الدولي لتيسير مغادرتهم وعودتهم، وتوفير تجربة سفر سلِسة خلال إحدى أكثر الفترات ازدحاما، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ومن المقرر أن يغادر نحو 3100 حاج هذا العام من مطار دبي الدولي، على متن 28 رحلة تشغلها كل من طيران الإمارات، وفلاي دبي، والخطوط الجوية السعودية، وفلاي ناس، وفق ما نقلت “وام” عن بيان لمطارات دبي.

وأشار البيان إلى أنه يُنصح الحجاج بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتأكد من حمل جميع وثائق السفر المطلوبة، بما فيها جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية، وتصريح الحج، وشهادة التطعيم.

وأكّد نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي عيسى الشامسي، في البيان، الالتزام “بضمان مغادرة كل حاج وهو يشعر بالثقة والاطمئنان، وعودته إلى أرض الوطن بيسر وسهولة”.

ومن المتوقع أن يعود الحجاج بين 9 و12 حزيران/يونيو، ويتم إعداد ترتيبات خاصة لاستقبالهم تتضمن دعما منسقا للأمتعة، وتقديم هدية رمزية تعبيرا عن التقدير.

م ل/