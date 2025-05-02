معدل البطالة في منطقة اليورو مستقر في آذار/مارس عند 6,2%

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بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في آذار/مارس مستقرا عند 6,2% من مجموع القوة العاملة، وهو مستوى لم يتبدل منذ كانون الأول/ديسمبر، على ما أعلنت يوروستات الجمعة.

والمؤشر في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تدوين هذه البيانات في نيسان/أبريل 1998 للدول التي تعتمد العملة الموحدة.

وبعدما أعلن عن معدل بطالة قدره 6,1% لشهر شباط/فبراير، تم رفعه بمقدار 0,1 نقطة.

وعلى مدار عام، سجل معدل العاطلين عن العمل في آذار/مارس تراجعا بمقدار 0,3 نقطة في دول منطقة اليورو العشرين.

وفي مجمل الاتحاد الأوروبي، يبقى معدل البطالة مستقرا منذ كانون الأول/ديسمبر عند 5,8%، ادنى مستوياته التاريخية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في آذار/مارس في دول الاتحاد الـ27 حوالى 12,9 مليون شخص، بينهم 10,8 ملايين في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة في فرنسا 7,3% بتراجع 0,1 نقطة عن شباط/فبراير، بحسب بيانات يوروستات، ويتدنى هذا المعدل إلى 3,5% في ألمانيا و6% في إيطاليا.

وفي الاتحاد الأوروبي، سُجلت أدنى مستويات بطالة في الجمهورية التشيكية (2,6% وبولندا (2,7%)، وأعلى مستويات بطالة في إسبانيا (10,9%) وفنلندا (9,1%) واليونان (9%) والسويد (8,8%).

ارو/دص/غد