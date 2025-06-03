معدل البطالة ينخفض قليلا في منطقة اليورو في نيسان/أبريل إلى 6,2٪

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أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) الثلاثاء أن نسبة البطالة في منطقة اليورو انخفضت بمقدار 0,1 نقطة مئوية في نيسان/أبريل مقارنة بآذار/مارس، لتصل إلى 6,2% من مجموع القوى العاملة.

يُعد هذا المؤشر في أدنى مستوياته منذ بدأ مكتب يوروستات رصد نسبة البطالة في نيسان/أبريل 1998 في الدول التي تعتمد العملة الموحدة.

وكان معدل البطالة قد حُدد بنسبة 6,2 في المئة في آذار/مارس ولكنه عُدّل ليصبح 6,3 في المئة، بزيادة 0,1 نقطة مئوية، وكذلك أرقام شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

على مدار عام، انخفض معدل البطالة في نيسان/أبريل بمقدار 0,2 نقطة مئوية في الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو.

وفي كل الاتحاد الأوروبي، استقر معدل البطالة عند 5,9% منذ كانون الثاني/يناير، وهو أيضا أدنى مستوى له تاريخيا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 12,9 مليون شخص في نيسان/أبريل في دول الاتحاد السبع والعشرين، بينهم 10,7 مليون شخص في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة في فرنسا 7,1% بتراجع 0,3 نقطة عن آذار/مارس، بحسب بيانات يوروستات، ويتدنى هذا المعدل إلى 3,6% في ألمانيا و5,9% في إيطاليا.

وفي الاتحاد الأوروبي، سُجِّلت أدنى مستويات البطالة في تشيكيا (2,7%)، وبلغاريا (3,3%)، وبولندا (3,3%). بينما سُجِّلت أعلى المستويات في إسبانيا (10,9%)، وفنلندا (9,1%)، والسويد (8,6%).

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