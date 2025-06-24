مفوضية حقوق الإنسان: استخدام الغذاء سلاحا في غزة جريمة حرب

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جنيف (رويترز) – قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن “استخدام الغذاء سلاحا” ضد المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب، وذلك في أقوى تصريحات له حتى الآن بشأن نموذج جديد لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة من إسرائيل.

وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف “لا يزال سكان غزة اليائسون والجياع يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا أو خطر مقتلهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”، في إشارة إلى سلسلة من عمليات إطلاق النار الدامية بالقرب من مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأضاف “استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الأساسية للحياة، يشكل جريمة حرب وقد يشكل، في ظل ظروف معينة، عناصر من جرائم أخرى بموجب القانون الدولي”.