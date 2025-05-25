مقاتلة كردية سابقة تعرب عن مخاوفها من “غياب الثقة” مع أنقرة

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عبرت يوكسيل جينتش، المقاتلة السابقة في صفوف حزب العمال الكردستاني الذي أعلن مؤخرا إلقاء السلاح، عن مخاوفها من “غياب الثقة” بسلام دائم مع أنقرة، فيما يدوي هدير طائرة عسكرية تحلق في سماء مدينة دياربكر التركية.

وأثناء احتساء كوب من الشاي في الساحة الرئيسية لأكبر مدينة ذات غالبية كردية في تركيا (جنوب شرق)، تقول يوكسيل ذات الشعر الأحمر المجعد إن “المقاتلين صادقون لكنهم يعتقدون أن الدولة ليست كذلك وأن الحكومة لا تثق بهم”.

بعد حقبة طالت أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح مع الدولة التركية والذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل، أعلن الحزب حل نفسه والتخلي عن السلاح تلبية لدعوة أطلقها زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان المسجون منذ 1999.

وتواصل جينتش (50 عاما) التي امضت عدة سنوات في السجن، كفاحها عبر الكتابة للتأكيد على حقوق الأكراد الذين يمثلون نحو 20% من سكان تركيا.

انضمت إلى حزب العمال الكردستاني في 1995 أثناء دراستها الجامعية في إسطنبول، “حينها أُحرقت قرى كردية عديدة، ولم يتم الكشف قط عن ملابسات جرائم القتل. شعرنا باننا في ورطة، ولم يكن أمامنا سوى خيار الانضمام إلى حرب العصابات” على ما أوضحت مشيرة إلى “القمع الشديد” الذي مارسته السلطات ضد الأكراد.

وبعد أربع سنوات، في شباط/فبراير 1999، قبض على مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في نيروبي بعد أن قضى فترة منفى في دول عدة.

واضافت “أثار اعتقال أوجلان غضبا عارما بين المقاتلين، غضبا عميقا. شعروا بأن القضية الكردية انتهت. كان من الممكن أن يُشعل هذا المناخ موجة عنف واسعة النطاق في تركيا”.

لكن أوجلان حث على التهدئة مع السلطات ودعا المقاتلين إلى تسليم سلاحهم وتشكيل مجموعتين “للسلام والحل الديموقراطي”، آملا أن تستجيب أنقرة لهذه البادرة.

– “بدون سلاح” –

كانت يوكسيل جينتش بين أول مجموعة سلمت نفسها في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 1999، وكانت مكونة من “ثلاث نساء وخمسة رجال” وحذت حذوهم مجموعة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر.

واوضحت “كان أوجلان يعتقد أن حل القضية الكردية في تركيا أصبح ممكنا بدون سلاح، وبالوسائل الديموقراطية. وأن خطوتنا تعبر عن حسن نية” حزب العمال الكردستاني و”أنها ستقنع الدولة بالتفاوض”.

وأقرت بطابع “التضحية” الذي غلب على هذا الاستسلام في قرية سيمدينلي (جنوب شرق)، بعد رحلة سير طويلة في الجبال تحت أنظار “الآلاف” من الجنود “المتحصنين بين الصخور”.

وبعد نقل المقاتلين إلى مدينة فان تم اعتقالهم بعد خمسة أيام. أمضت يوكسيل جينتش خمس سنوات ونصفا في السجن.

واعتبرت ان “مجموعات السلام هذه كانت بمثابة مهمة بالنسبة الينا. لا بد من أن يأتي الحل من خلال الحوار”، بدون أن تتذمر من أوامر الزعيم التي قادتها إلى السجن.

وأكدت الصحافية التي تعمل لصالح مركز “سوسيو بوليتيك” للابحاث في ديار بكر وتعرضت بسبب كتاباتها للملاحقات مرات عدة والاعتقال والسجن مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة، أن “العمل من أجل السلام في تركيا له ثمن”.

واضافت “للأسف، فشلت جهود حزب العمال الكردستاني في ان يصبح منظمة سلمية”.

وأحيا وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة “الذي حل مكان النظام القديم والذهنية العسكرية”، الآمال في ارساء وضع جديد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن دعوة جديدة من أوجلان لوقف إطلاق النار لم تلق صدى.

ولكن ماذا عن الآن؟ اشارت المقاتلة السابقة إلى أن “الدولة منخرطة في العملية. لكن الحديث عن تفاوض لا يزال صعبا للغاية”.

واضافت أن “حزب العمال الكردستاني، كما في 1999، يتجه نحو النضال السلمي. إلقاء السلاح ليس نهاية المطاف. الحزب يستعد للتحول إلى منظمة سياسية” لكن “ينتابنا شعور كأننا شرعنا في عملية أكثر صعوبة”.

– “محيط من انعدام الأمن” –

لا تعتمد جينتش على الأمل لأن “الحياة تُعلّمنا أن نكون واقعيين، فلا فرق بين مشاعر السكان ومشاعر المقاتلين، لقد أرست سنوات من الخبرة محيطا من انعدام الأمن. يبدو أن المقاتلين لا يثقون بالدولة”.

واوضحت “لقد أظهروا شجاعتهم بإلقاء سلاحهم بدون أن يهزموا. لكنهم لم يلمسوا أي نتائج”.

وفي المقابل، لم تعلن الحكومة التي وضعت عملية السلام في الخريف الماضي أي شيء، ولم تقدم اي وعود.

وسألت “لماذا لم يُفرج عن السجناء المرضى؟ واولئك الذين قضوا مدة عقوبتهم؟ لماذا لا يستفيدون من مناخ السلام؟” كما ان أوجلان لا يزال مسجونا في الحبس الانفرادي قبالة سواحل إسطنبول.

ولم تكشف السلطات عدد المعتقلين الذين تعتبرهم أعضاء أو مرتبطين بحزب العمال الكردستاني.

وقالت “حقيقة أن أوجلان لا يزال في وضع لا يتيح له قيادة العملية نحو حل سياسي ديموقراطي، تشكل عائقا كبيرا بالنسبة الى المقاتلين”.

واضافت “حتى حياتنا اليومية لا تزال تخضع بالكامل إلى التضييق الأمني في جميع أنحاء المنطقة. يجب أن يتغير الوجود العسكري والحواجز وكل ذلك”.

مب/ريم/ب ق