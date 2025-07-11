مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يحرقون أسلحتهم في مراسم بالعراق

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السليمانية (العراق) (رويترز) – أحرق ثلاثون من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق يوم الجمعة، في خطوة أولى رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقودا في تركيا.

وأظهرت لقطات من المراسم المقاتلين، ونصفهم من النساء، وهم يصطفون لوضع بنادق هجومية من طراز إيه.كيه-47 وأسلحة أخرى وأحزمة حمل الذخائر في مرجل رمادي كبير. وفي وقت لاحق، تم إشعال النار في البنادق السوداء الموجهة نحو السماء، بينما كان مسؤولون أكراد وعراقيون وأتراك يتابعون المشهد من مكان قريب.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا داميا مع الدولة التركية منذ 1984، في مايو أيار حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.

وبعد سلسلة من جهود السلام التي لم تكلل بالنجاح، يمكن أن تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام أنقرة لإنهاء التمرد الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في عبء اقتصادي مهول وأثار توترا اجتماعيا وأحدث انقسامات سياسية عميقة في تركيا وفي المنطقة.

وأقيمت المراسم عند مدخل كهف جاسنه في بلدة دوكان على بعد 60 كيلومترا شمال غربي السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إنه من المقرر أن يسلم نحو 40 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وقائد واحد أسلحتهم. ولم يتضح بعد موعد تنفيذ عمليات تسليم أخرى.

وكان المقاتلون يرتدون الزي العسكري، وأحاط بهم أربعة قادة من بينهم القيادية الكبيرة في حزب العمال الكردستاني بسي هوزات، التي تلت بيانا باللغة التركية يعلن قرار الجماعة إلقاء السلاح.

وقالت “ندمر أسلحتنا طواعية في حضوركم في خطوة تدل على حسن النية والتصميم”، ثم قرأ قائد آخر البيان نفسه باللغة الكردية.

وقال شاهد من رويترز إن طائرات هليكوبتر حلقت فوق الجبل الذي بدأت فيه عملية تسليم السلاح، فيما طوق العشرات من قوات الأمن الكردية العراقية المنطقة.

حضر المراسم شخصيات من المخابرات التركية والعراقية ومسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق وأعضاء بارزون في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد الذي لعب أيضا دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.

ولم يتضح بعد موعد تنفيذ عمليات تسليم أخرى.

وقال مسؤول تركي كبير إن تسليم الأسلحة يمثل “نقطة تحول لا رجوع عنها”، في حين قال مصدر حكومي آخر إن الخطوات التالية تتضمن إعادة دمج أعضاء الجماعة في المجتمع بشكل قانوني بالإضافة إلى جهود رأب الصدع في المجتمعات المحلية وتعزيز المصالحة.