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مقتل العشرات في غارات بغزة مع تزايد الانتقادات لإسرائيل

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من نضال المغربي

القاهرة/تل أبيب (رويترز) – قال مسعفون في غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 55 فلسطينيا يوم الثلاثاء فيما تواصل إسرائيل قصفها رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع دون عوائق.

وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل واستدعاء السفيرة الإسرائيلية بسبب “السياسات الفظيعة” في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وأشارت فرنسا إلى إجراءات أوروبية محتملة ذات تأثير على العلاقات التجارية.

وتسببت الحرب، التي دخلت شهرها العشرين، في دمار غزة بينما يواجه سكانها جوعا متفاقما. وأدت أيضا إلى توتر علاقات إسرائيل مع معظم المجتمع الدولي، وأثرت أيضا فيما يبدو على علاقاتها مع أقرب حلفائها، الولايات المتحدة.

ونفذت إسرائيل يوم الثلاثاء ضربات في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان. وقال المسعفون إن الهجمات شملت استهداف منزلين مما تسبب في مقتل 18 بينهم نساء وأطفال، ومدرسة تؤوي عائلات نازحة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي الذي أصدر تحذيرا يوم الاثنين لسكان خان يونس جنوب قطاع غزة يطالبهم بضرورة الإخلاء والتوجه إلى الساحل استعدادا لهجوم “غير مسبوق”.

وفي مدينة غزة، أظهرت لقطات لرويترز رجالا ونساء وأطفالا يبحثون بين أنقاض مدرسة بحي الدرج كانوا يحتمون بها، حيث وُجدت قطع ملابس متفحمة ودمية حمراء بين أمتعتهم المتناثرة.

وفي المستشفى الأهلي القريب، أدى رجال صلاة الجنازة على جثامين قبل تشييعها ودفنها.

وقال عمر أهل من داخل المدرسة المستهدفة “إيش ذنبنا؟ إيش ذنبهم الأطفال؟ إيش ذنب النساء اللي لقيناهم على الدرج بشعورهم وملابسهم مقطعة ومحروقة؟… والله هذا ظلم”.

وقال يونس أبو سحلول، خارج مستشفى في خان يونس، إن شقيقه وزوجة أخيه وأطفالهما الأربعة قتلوا في غارة جوية استهدفت مخيما قريبا يأوي نازحين فلسطينيين دون سابق إنذار.

ويقول مسعفون إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 500 شخص خلال الأيام الثمانية الماضية مع تكثيف الحملة العسكرية.

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