مقتل امرأة إسرائيلية حامل بعد إطلاق نار في الضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قُتلت امرأة إسرائيلية حامل في شهورها الأخيرة بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، مما أثار دعوات من قادة متشددين مؤيدين للاستيطان لتدمير القرى الفلسطينية المجاورة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة بروخين شمال الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث عن الجاني.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن تسيلا جيز أُطلق عليها الرصاص في أثناء توجهها بسيارة مع زوجها إلى المستشفى لوضع طفلها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيز أُعلن عن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث جرى توليد طفلها بعملية قيصرية. وبحسب ما ورد، فإن الطفل في حالة خطيرة ولكنها مستقرة، بينما أُصيب حننئيل زوج جيز بجروح طفيفة.

وأثار الهجوم، الذي وقع في خضم واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عقدين، ردود فعل غاضبة من سياسيين إسرائيليين طالبوا بتدمير بلدتي بروقين والزاوية الفلسطينيتين المجاورتين كما حدث مع مدن قطاع غزة.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش “كما نقوم بتدمير رفح وخان يونس وغزة، يتعين علينا أيضا تدمير أوكار الإرهاب في يهودا والسامرة”، مستخدما المصطلح المستخدم غالبا في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير القوات التي كانت تبحث عن المهاجم، بينما عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن صدمته من الواقعة.

وقال نتنياهو في بيان “أعتمد على قوات الأمن التي، في هذه الحالة أيضا، ستعثر بسرعة على القتلة وتحاسبهم ومع كل من ساعدهم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن جنوده يطاردون الجاني. ولم يتضح بعد ما إذا كان الجيش أو أي سلطات إسرائيلية أخرى قد حددت هوية المتورطين.