مقتل عسكريَين إسرائيليين بإطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن

قتل مسلّح عسكريين إسرائيليين الخميس في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفق جهاز الإسعاف والجيش الإسرائيليين، بينما أكدت المملكة والدولة العبرية أن المشتبه بتنفيذ الهجوم كان سائق شاحنة تنقل مساعدات الى قطاع غزة.

وأفاد الجيش مساء الخميس بأن القتيلين هما جندي، وضابط في الإدارة المدنية لقوات الاحتياط.

وأوردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “اليوم، قتل أردني كان يفترض به أن يقود شاحنة مساعدات إنسانية الى غزة، إسرائيليَين عند معبر (جسر) اللنبي الحدودي)”، معتبرة أن ذلك “هو نتيجة إضافية للتحريض الدنيء في الأردن. هذه نتيجة لترداد حملة أكاذيب حماس. ينبغي على هذا أن يتوقف”.

من جهتها، أكدت الخارجية الأردنية في بيان أن “السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة”.

ودانت الخارجية الهجوم، مؤكدة أن “الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار… والتي يدينها الأردن ويرفضها”، ومعتبرة أنها تشكّل “خرقا للقانون وتعريضا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى”.

ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه طلب من الحكومة وقف إدخال مساعدات من الأردن الى غزة.

وجاء في بيان عسكري أنه عقب “العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في معبر اللنبي، أوصى رئيس الأركان الجنرال ايال زامير المستوى السياسي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن حتى استكمال التحقيق وتغيير أنظمة فحص السائقين الأردنيين”.

وكانت خدمة الاسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) قالت إن الهجوم أودى برجلين يبلغان نحو 20 و60 عاما.

ونقلت عن أحد مسعفيها قوله “واصلنا تقديم الرعاية الطبية بما في ذلك محاولات الإنعاش، واضطررنا في نهايتها للأسف إلى إعلان وفاتهما”.

وأضافت خدمة الطوارئ “تم تحييد الإرهابي على يد القوات الأمنية”.

وأفاد مصور لفرانس برس ان الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق المؤدية الى المعبر.

وقال المتحدث باسم الأمن العام الأردني إن “الإسرائيليين أغلقوا الجهة الأخرى بينما الجسر لا يزال مفتوحا من الجانب الأردني، وهذا (الحادث) وقع خارج حدودنا”.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان أولي بأنه “وصل إرهابي على متن شاحنة تنقل مساعدات إنسانية من الأردن، وفتح النار”.

وعلى منصة إكس، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقول “هجوم إرهابي إنساني”.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد “اعتداء ارهابي خطير اليوم عند معبر اللنبي، قتل فيه إسرائيليان… علينا الا نعتاد على روتين الاعتداءات الارهابية وفقدان السيطرة هذا”.

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أن المهاجم وصل إلى المعبر في شاحنة يقودها تحمل مساعدات إلى غزة، ثم فتح النار على اشخاص وطعنهم ايضا. وعرضت القناة صورا لسكين وبندقية على الأرض ملطختين بالدماء.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، أطلق سائق شاحنة أردني النار على ثلاثة حراس إسرائيليين وقتلهم عند المعبر، قبل أن يقتل بدوره.

والمعبر المذكور الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة مغادرة المنطقة من دون عبور الأراضي الاسرائيلية.

