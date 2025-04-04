مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أطلق النار على فلسطيني وقتله بعدما رشق جنودا بالحجارة قرب حوسان في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفاد رئيس بلدية القرية وكالة فرانس برس بأن الضحية يبلغ 17 عاما.

وأورد الجيش في بيان أنه مساء الخميس “ألقى عدد من الإرهابيين الحجارة باتجاه شارع 375 المجاور لبلدة حوسان… ردّ الجنود الموجودون في المنطقة بإطلاق النار على الإرهابيين، فقضوا على أحدهم وأصابوا آخر”.

وأفاد رئيس بلدية حوسان جمال سباتين بأن الجيش أطلق النار على شبان كانوا يرشقون الحجارة.

وصرّح لوكالة فرانس برس أنه وقع “احتكاك بين الجيش الاسرائيلي وشباب من القرية (…) الجيش الاسرائيلي أطلق النار عليهم قتل واحدا وأصيب” آخر مضيفا أن “الجيش أخذهم (ولم يعودوا) لغاية اللحظة”.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة بـ”استشهاد الفتى يوسف بكر يوسف زعول (17 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة حوسان، مساء أمس الخميس”.

وتقع حوسان على مسافة سبعة كيلومترات غرب بيت لحم، في منطقة عادة ما تكون أكثر هدوءا من مدينتي جنين وطولكرم الواقعتين في شمال الضفة الغربية.

لكن في الأسابيع الأخيرة، أشارت مصادر فلسطينية إلى عمليات دهم إسرائيلية وتوقيفات طالت عشرات الأشخاص في المنطقة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة مقتل المواطن حسين حردان البالغ 42 عاما “برصاص الاحتلال” في جنين فجر اليوم.

ولم يؤكد الجيش على الفور ما إذا كان قد قتل حردان.

يتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، قتل 915 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بنيران قوات إسرائيلية أو مستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في المقابل، قتل 33 إسرائيليا على الأقل في هجمات نفذها فلسطينيون خلال الفترة ذاتها، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

لبا/الح/ح س