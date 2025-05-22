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مقتل موظفَين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن

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قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأميركية، في هجوم اعتبرته الدولة العبرية “عملا إرهابيا معاديا للسامية” وأوقف منفذه الذي نادى بـ”فلسطين حرّة”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على اكس إنّ “اثنين من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية قتلا بطريقة عبثية هذا المساء قرب المتحف اليهودي في واشنطن. ونحن باشرنا التحقيق”.

وأكد مسؤولون في واشنطن أن المشتبه به في إطلاق النار الذي دخل المبنى بعد العملية هو قيد الاحتجاز.

وقالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث خلال إحاطة إعلامية “قبل عملية إطلاق النار، شوهد رجل يسير ذهابا وإيابا خارج المتحف. وهو اقترب من مجموعة من أربعة أشخاص وأخرج سلاحا يدويا وأطلق النار”.

وأشارت إلى أن “العملية ارتكبت على الأرجح من شخص واحد وهو قيد التوقيف”.

وقالت إن المشتبه به هتف “فلسطين حرّة حرّة” أثناء توقيفه.

وقدّمته الشرطة على أنه الياس رودريغيز (30 عاما) الذي أصله من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.

– “فعل معاد للسامية” –

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحادثة، كاتبا على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “هذه الجرائم الفظيعة… المدفوعة بطبيعة الحال بمعاداة السامية ينبغي أن تتوقّف الآن!”، مشيرا “لا مكان للكراهية والتعصّب في الولايات المتحدة”.

وأكّد وزير الخارجية ماركو روبيو أن السلطات ستلاحق المسؤولين عما وصفه بـ”فعل مخز للعنف الدنيء والمعادي للسامية”.

وكتب على اكس “لا تخطئوا ظنّا، سنعثر على المسؤولين ونلاحقهم أمام القضاء”.

واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة داني دانون في بيان أنّ “إطلاق النار المميت الذي وقع خارج فعالية أقيمت في المتحف اليهودي بواشنطن العاصمة (…) هو عمل إرهابي معاد للسامية”، محذّرا من أنّ “إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية تجاوزٌ للخط الأحمر”.

وأضاف “نحن على ثقة بأن السلطات الأميركية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي. ستواصل إسرائيل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في كل مكان في العالم”.

شا/بم-م ن/الح

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