مقتل 28 في ضربة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بوسط غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 28 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال قُتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في وسط غزة يوم الخميس، كما صدرت أوامر لثلاثة مستشفيات في شمال القطاع بالإخلاء مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وشنت إسرائيل الغارة، التي أُصيب فيها كثيرون أيضا، على مدينة دير البلح التي لجأ لها مليون شخص بعد فرارهم من القتال في مناطق أخرى من القطاع بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه نفذ “ضربة دقيقة على إرهابيين” أقاموا مركزا للقيادة والتحكم في مدرسة.

وأضاف في بيان “هذا مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لمنظمة حماس الإرهابية بحق البنية التحتية المدنية، في انتهاك للقانون الدولي”.

وتنفي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مثل هذه الاتهامات. وقال المسعفون إن 54 شخصا آخرين أُصيبوا في الغارة على المدرسة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجوما بدأه قبل ستة أيام في شمال القطاع عندما أرسل قواته إلى مخيم جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في غزة وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قتل 12 مسلحا على الأقل من حماس وحركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران مشيرا إلى أنهم كانوا يعملون من مركز قيادة وتحكم بموقع في جباليا كان في السابق مجمعا طبيا.

وأضاف أن كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت مخزنة بالموقع.

ويقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن 130 شخصا على الأقل قُتلوا حتى الآن في العملية التي تقول إسرائيل إن هدفها هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وأمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء منطقة تُقَدر الأمم المتحدة عدد المحاصرين فيها بأكثر من 400 ألف شخص.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن الجيش الإسرائيلي أمهل المرضى والأطباء يوم الأربعاء 24 ساعة لمغادرة المستشفى الإندونيسي ومستشفيي العودة وكمال عدوان وإلا سيتعرضون لخطر المداهمة على غرار ما حصل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في وقت سابق من الحرب.

وتقول إسرائيل، التي لم تعلق بعد على أوامر إخلاء المنشآت الطبية، إن حماس لديها مراكز قيادة داخل المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان إن حياة ثمانية مرضى، معظمهم من الأطفال، داخل أقسام العناية الفائقة ستتعرض للخطر إذا أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الإخلاء.

وأضاف أبو صفية في رسالة مصورة بالفيديو لوسائل الإعلام “هؤلاء الأطفال مصابون بشظايا في كل أنحاء أجسامهم والأطراف العليا والدماغ، حالتهم خطيرة ومحتاجين لأجهزة تنفس صناعي”.

وأضاف “الوقود ينفد من المستشفى والاحتلال يمنع وصول شاحنات الوقود إلى الشمال”.