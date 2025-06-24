مقتل 40 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة عقب الهدنة مع إيران

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون وسكان في غزة إن قوات إسرائيلية قتلت 40 فلسطينيا على الأقل في القطاع وأمرت بعمليات إجلاء جديدة يوم الثلاثاء في إراقة لمزيد من الدماء بعد توصل إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق نار ينهي حربا جوية استمرت 12 يوما.

أثار الاتفاق الإيراني الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال الفلسطينيين في إنهاء حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 20 شهرا والتي أدت إلى تدمير القطاع وتشريد معظم سكانه وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع.

وقال عادل فاروق (62 عاما) من مدينة غزة “بيكفي العالم كله خذلنا، حزب الله عمل اتفاق بدون غزة، وإيران اليوم عملت نفس الشيء”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق مراسلة “يا ريت الدور على غزة”.

لكن أعمال العنف الدامية تواصلت دون توقف يذكر.

وقال مروان أبو ناصر من مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة إن المستشفى استقبل 19 قتيلا و146 مصابا كانوا ضمن الحشود التي حاولت الوصول إلى مركز توزيع مساعدات قريب تابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف لرويترز أن القتلى والمصابين سقطوا نتيجة إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد خلال الليل تجمعا قريبا من القوات العاملة في ممر نتساريم بوسط غزة، وإنه يراجع التقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وردا على طلب من رويترز للتعليق، قالت مؤسسة غزة الإنسانية في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لم تحدث أي واقعة عنف بالقرب من أحد مواقعها لتوزيع المساعدات والذي قالت إنه يبعد عدة كيلومترات من جنوب ممر نتساريم.

وتستخدم شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة طرقات المنطقة للدخول إلى غزة. وأبلغ فلسطينيون في الأيام القليلة الماضية عن مقتل أشخاص بنيران إسرائيلية في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه على جوانب الطرق للحصول على أكياس دقيق من الشاحنات.

وتوجه إسرائيل الكثير من المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة عبر مؤسسة غزة الإنسانية التي تدير عددا قليلا من مواقع التوزيع في مناطق تحرسها قوات إسرائيلية.

وترفض الأمم المتحدة منظومة المؤسسة للتوزيع وتعتبرها غير كافية وخطيرة وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني.

وتقول إسرائيل إن المنظومة ضرورية لمنع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من تحويل المساعدات لمقاتليها. وتنفي الحركة ذلك.

وقال فيليب لازاريني مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للصحفيين في برلين يوم الثلاثاء إن الآلية الجديدة “مقيتة” و”مصيدة موت”.

وفي سياق آخر، قال مسعفون إن عشرة أشخاص آخرين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة، في حين قتل 11 آخرون في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع بذلك عدد القتلى يوم الثلاثاء إلى 40 على الأقل.

وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يستخدمون المناطق السكنية غطاء للعمليات، وهو ما تنفيه الحركة.