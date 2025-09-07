The Swiss voice in the world since 1935
مقتل 5 بعد اصطدام قارب مهاجرين بسفينة لخفر السواحل قبالة تركيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال مكتب حاكم محلي إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر اصطدام قارب يقل مهاجرين بسفينة لخفر السواحل التركي قبالة شمال غرب تركيا يوم الأحد، مضيفا أن عمليات البحث جارية عن شخص مفقود.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن قاربا يبحر بسرعة عالية ويحمل 34 مهاجرا ومهربا للمهاجرين اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة ساحل بادافوت في منطقة أيفاليك.

وذكر البيان “نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، اتضح أن خمسة أشخاص سقطوا في البحر وفقدوا حياتهم. وأُصيبت امرأة بجروح بالغة ونُقلت إلى المستشفى”، مضيفا أن السلطات تواصل البحث عن شخص مفقود.

وقال إن مكتب المدعي العام في أيفاليك فتح تحقيقا في الحادث.

ويعد بحر إيجة طريق عبور متكرر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

