مقتل 9 وإصابة 16 في اشتباكات بشرق طرابلس في ليبيا

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طرابلس (رويترز) – ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 اليوم الجمعة في اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء الواقعة بشرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال أحد سكان تاجوراء لرويترز في مكالمة هاتفية إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف قبل صلاة الجمعة مضيفا أنه لم تتسن له مغادرة المنزل بسبب الوضع الأمني.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن إطلاق النار استمر لبضع ساعات قبل عودة الهدوء.

ونشر جهاز الإسعاف مقطعين مصورين قصيرين يظهر فيهما أفراد تابعون له في أثناء انتشال جثة.

ولم ترد أنباء عن المشاركين في أعمال العنف أو السبب في اندلاعها حتى الآن.

وتقع منطقة تاجوراء الساحلية على بعد نحو 25 كيلومترا شرقي طرابلس.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، وذلك قبل وقوع انقسامات في 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.