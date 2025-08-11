مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
جنيف (رويترز) – ندد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين بقتل ستة صحفيين فلسطينيين في غزة، قائلا إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تمثل “انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي”.
جاء ذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس مرفق بصورة لخيام زرقاء مدمرة بجوار جدار عليه آثار ثقوب من أعيرة نارية في مدينة غزة.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)