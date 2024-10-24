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مكتب نتنياهو: رئيس الموساد سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الموساد دافيد برنياع سيلتقي بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري.

وأضاف “سيناقش الأطراف الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات”.

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