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ملخص-تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 يناير 2025

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(رويترز) – طيران الإمارات:

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية