ملخص-تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 يناير 2025 reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 25 ديسمبر 2024 - 12:23 1دقيقة (رويترز) – طيران الإمارات: قراءة معمّقة المزيد آفاق سويسرية صحيفة سويسرية تكشف تفاصيل رحلة هروب الأسد إلى موسكو طالع المزيدصحيفة سويسرية تكشف تفاصيل رحلة هروب الأسد إلى موسكو المزيد آفاق سويسرية خبير لصحيفة سويسرية: لا أمل في ربيع الحرية في سوريا لهذه الأسباب طالع المزيدخبير لصحيفة سويسرية: لا أمل في ربيع الحرية في سوريا لهذه الأسباب المزيد شؤون خارجية حقوق المرأة: كيف تستخدم الأنظمة الاستبدادية أجساد النساء من أجل تعزيز نفوذها طالع المزيدحقوق المرأة: كيف تستخدم الأنظمة الاستبدادية أجساد النساء من أجل تعزيز نفوذها المزيد السويسريون في الخارج أسترالية متبناة تستعيد جنسيتها السويسرية في العقد السادس من عمرها طالع المزيد أسترالية متبناة تستعيد جنسيتها السويسرية في العقد السادس من عمرها المزيد سياسة فدرالية سويسرا المحايدة تتخذ موقفًا بحظرها لحركة حماس طالع المزيدسويسرا المحايدة تتخذ موقفًا بحظرها لحركة حماس الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟ هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟ شارك في الحوار 18 سبتمبر 2024 376 إعجاب 264 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟ من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية. شارك في الحوار 17 ديسمبر 2024 23 إعجاب 56 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟ يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة. شارك في الحوار 20 نوفمبر 2024 23 إعجاب 23 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة