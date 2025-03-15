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ملك السويد وولية عهده يستقبلان عبدالله بن زايد

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بحث ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف وولية عهده الأميرة فيكتوريا إنغريد أليس ديزيريه سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الذي يقوم بزيارة عمل إلى ستوكهولم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّه جرى خلال اللقاء “بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة السويد وسبل تعزيز مستويات التعاون المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالأولويات التنموية للبلدين”.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء “تطلع دولة الإمارات إلى تنمية آفاق التعاون المثمر والبناء مع السويد، خاصة مع حرص الجانبين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية وتعميق التعاون المشترك في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وكذلك التعليم بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة”، بحسب المصدر نفسه.

هت/كام

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