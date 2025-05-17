منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية في العراق

afp_tickers

1دقيقة

يرأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين التي يستضيفها العراق السبت، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وفق ما أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويضم الوفد الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة، وسفيرة الدولة لدى مصر ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية مريم الكعبي.

م ل/