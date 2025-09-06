The Swiss voice in the world since 1935
مودي: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال “إيجابية جدا”

أكد رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي السبت أن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن “إيجابية جدا” بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على علاقة الصداقة الشخصية بينهما مخففا من أهمية تصريحات سابقة أشار فيها إلى “خسارة الهند” مع تقربها من الصين.

وأتى تبادل هذه التصريحات في خضم تشنّج، بعدما فرضت واشنطن رسوما جمركية تصل إلى 50 % على الواردات الهندية متهمة نيودلهي بالمساهمة في استمرار هجمات موسكو القاتلة في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي.

إلا ان ترامب ومودي وهما شعبويان يمينيان، يقيمان روابط متينة منذ ولاية الرئيس الأميركي الأولى.

وكتب مودي عبر منصة اكس “أقدر بعمق مشاعر الرئيس ترامب  وتقييمه الإيجابي لروابطنا وأشاطره الرأي” بهذا الخصوص، مضيفا أن الهند والولايات المتحدة تربطهما “شراكة استراتيجية شاملة إيجابية جدا تتطلع إلى المستقبل”.

وفي وقت سابق، قال ترامب لصحافيين “الصداقة مع مودي ستبقى على الدوام”.

وأضاف “العلاقات مميزة بين الهند والولايات المتحدة لا داعي للقلق”.

وكان مودي زار الصين الأسبوع الماضي لحضور قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أول زيارة له إلى هذا البلد في غضون سبع سنوات ما يؤشر إلى تحسن في العلاقات بين البلدين الكبيرين في القارة الآسيوية.

وبدا ترامب مستاء من نيودلهي فيما يؤكد أنه يقف وراء توقف المواجهة العسكرية الأخيرة بين باكستان والهند حول كشمير في أيار/مايو، وكانت الأخطر منذ عقود بين البلدين المسلحين نوويا.

في المقابل، تنفي الهند أن تكون حصلت وساطة من أي طرف خارجي في قضية كشمير.

ساي/غ ر/ناش

