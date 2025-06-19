موسكو تحث إسرائيل على وقف القصف الجوي لمحطة بوشهر حيث يعمل خبراء روس

reuters_tickers

1دقيقة

سان بطرسبرج (رويترز) – حثّت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إسرائيل على الوقف الفوري للقصف الجوي لمحطة بوشهر النووية في إيران، حيث يعمل خبراء روس.

وتستخدم محطة بوشهر، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران، وقودا روسيا تستعيده موسكو بعد استهلاكه، وذلك للحد من مخاطر الانتشار النووي.

وكررت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، تحذيرا روسيا للولايات المتحدة من التدخل عسكريا في الصراع الإسرائيلي الإيراني، قائلة إن ذلك سيكون له تداعيات سلبية لا يمكن التنبؤ بها.