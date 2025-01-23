ناجية من هجوم حماس ستمثل إسرائيل في مسابقة يوروفيجين

afp_tickers

3دقائق

تمثّل شابة إسرائيلية نجت من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على مهرجان موسيقي في جنوب إسرائيل، بلادها في مسابقة يوروفيجين الغنائية لهذا العام.

وفازت يوفال رافائيل (24 عاما) التي اختبأت تحت عدد من الجثث إبان الهجوم، في مسابقة تلفزيون الواقع الإسرائيلية “هاكوكهاف هابا” (“النجم المقبل”) الأربعاء، ما يمنحها فرصة تمثيل إسرائيل في يوروفيجين في مدينة بازل السويسرية في أيار/مايو المقبل.

وأدت المتسابقة نسخة من أغنية “دانسينغ كوين” لفرقة آبا السويدية، وأهدتها لـ”جميع الملائكة” الذين قُتلوا إبان الهجوم في مهرجان نوفا ويزيد عددهم عن 370 شخصا.

وكان مسلحو حماس هاجموا في ساعات الصباح الأولى من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 3000 شخص كانوا يشاركون في مهرجان نوفا الموسيقي على بعد كيلومترين من قطاع غزة.

وطارد المسلحون المشاركين في المهرجان لساعات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصا وفقا للبيانات الرسمية الإسرائيلية، كما اقتادوا 44 شخصا كرهائن.

وفي شهادتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2024، روت رافائيل أنه عندما بدأت نيران الصواريخ، تمهيدا للهجوم المسلح، احتمت مع آخرين من الحضور داخل ملجأ صغير على الطريق.

وقالت إنه بعد وقت قصير، بدأ مسلحون من حماس في إطلاق النار داخل الملجأ.

وأضافت “فجأة انهار عالمي.. كنت محاصرة وأشعر بالخوف على حياتي، وشاهدتُ أهوالا لا تُوصف”.

وأوضحت رافائيل “أصيب أصدقائي وغرباء أمام عينيَّ وقُتلوا. عندما سقطت جثث القتلى علينا، فهمتُ أن الاختباء تحتهم هو الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها النجاة من الكابوس”.

وبحسب المتسابقة، فإنها نجت من الهجوم إلى جانب عشرة آخرين كانوا معها داخل الملجأ.

وأضافت “الإصابات الجسدية التي تعرضتُ لها في طريقها للشفاء، لكن الندوب النفسية ستظل معي إلى الأبد”.

وكانت إسرائيل شاركت في النسخة السابقة من يوروفيحين التي أقيمت العام الماضي في السويد وشهدت احتجاجات ضد الحرب في قطاع غزة.

حينها، حلت المتسابقة عيدن غولان التي شهدت فقرتها الغنائية صيحات غضب من بعض الحاضرين، في المركز الخامس.

دمس-جد/ها/جك