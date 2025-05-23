نتانياهو يدعو إلى تعيين مرشحه لرئاسة الشاباك “في أقرب وقت ممكن”

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة إلى تعيين مرشحه لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي “في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا أن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية “قطر غيت”.

وأثار إعلان نتانياهو مساء الخميس تسمية زيني لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي المعروف اختصارا بـ”شاباك” أو “شين بيت” جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار خشية “تضارب مصالح” مع القضية المعروفة إعلاميا باسم “قطر غيت”، في ظلّ شدّ حبال قضائي وسياسي إثر قرار نتانياهو إنهاء ولاية بار.

وأورد بيان صادر عن مكتب نتانياهو “من الضروري تعيين رئيس للشاباك في أقرب وقت ممكن”، مضيفا “لن يشارك رئيس جهاز الأمن الداخلي المعيّن في التحقيق” الذي يجريه الشاباك بشأن معاونين لنتانياهو يشتبه في تلقيهم رشاوى من قطر.

وتابع “هي ضرورة أمنية قصوى ومن شأن كلّ تأخير أن يمسّ بأمن الدولة وأمن جنودنا”.

ولفت البيان إلى أن تعيين الرئيس الجديد للجهاز الأمني ما زال ينبغي أن يحظى بموافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت).

وأعلن نتانياهو تسمية زيني بعد يوم من حكم صدر عن المحكمة العليا اعتبر أن قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار “غير لائق ومخالف للقانون”، متحدّيا بذلك قرار المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي شدّدت على “ضرورة إحجام رئيس الوزراء عن تعيين رئيس جديد للشين بيت”.

– تعيين تعتريه “عيوب” –

بعد إعلان نتانياهو، اعتبرت المدعية العامة أن “الخطر كبير في أن يكون (رئيس الوزراء) تصرّف في سياق تضارب مصالح وأن مسار التعيين فيه عيوب”.

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب “طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة”، في حين أعلنت منظمة “الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل” غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن “هذا التعيين الباطل”.

في آذار/مارس، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتانياهو برّره بـ”انعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينهما، ما يمنع “الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعّالة”.

وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة تندد بقرار “غير قانوني يهدد الديموقراطية بشكل خطير”.

وأعلنت الحكومة في أواخر نيسان/أبريل تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة إعلان بار أنه سيترك منصبه في 15 حزيران/يونيو.

وتقدّم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بـ”الشكر” لديفيد زيني على “خدماته القيّمة” في صفوف الجيش، مشيرا إلى أن الأخير سيغادر منصبه العسكري في الأيام المقبلة، وفق بيان مقتضب صدر عن الجيش.

وأشار البيان إلى أن “أيّ نقاش بين جندي قيد الخدمة ومسؤول سياسي ينبغي أن يحظى بالضرورة بموافقة رئيس هيئة الأركان”.

وأثار هذا البيان تعليقات كثيرة في الإعلام الإسرائيلي بشأن “إقالة” جنرال كان البعض يتوقّعون أن يعيّن قائدا للجيش.

وردّا على التقارير الإعلامية، أكّد الجيش أن “زيني لم يُصرف”، واصفا إيّاه بـ”ضابط محطّ تقدير وتكريم”.

ميب-سمو/الح-م ن/ح س