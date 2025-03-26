نتنياهو: إسرائيل قد تسيطر على مناطق في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن

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القدس (رويترز) – كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن الرهائن المتبقين لديها.

وقال نتنياهو في جلسة استماع بالبرلمان، قاطعتها أحيانا صيحات استهجان من المعارضة “كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه”.

وأضاف “هذا يشمل السيطرة على أراض، وإجراءات أخرى”.