نتنياهو: الهجمات على إيران لا تقارن بما هو آت

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من معيان لوبيل وباريسا حافظي

القدس/دبي (رويترز) – قصفت إسرائيل إيران لليوم الثاني على التوالي يوم السبت، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحملة الإسرائيلية ستتصاعد بشدة في حين ألغت طهران جولة المحادثات النووية المقبلة التي كانت واشنطن تعتبرها السبيل الوحيد لوقف القصف.

وبعد يوم من قضاء إسرائيل على الصف الأول للقيادة العسكرية الإيرانية في هجوم مفاجئ على عدوها اللدود، استهدفت على ما يبدو ولأول مرة قطاع النفط والغاز الإيراني إذ أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية باندلاع حريق في حقل غاز.

وقال نتنياهو إن ضربات إسرائيل أعاقت البرنامج النووي الإيراني ربما لسنوات، رافضا الدعوات الدولية لضبط النفس.

وأضاف في رسالة مصورة إن إسرائيل ستضرب كل موقع وهدف للنظام الإيراني، مضيفا “ما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة”.

وأردف قائلا إن الجيش يدمر الآن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية.

وفي طهران، تحدث التلفزيون الإيراني عن مقتل نحو 60 شخصا، بينهم 29 طفلا، في هجوم على مجمع سكني، مع ورود أنباء عن المزيد من الضربات في أنحاء البلاد. وقالت إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 150 هدفا.

ردت إيران بهجوم صاروخي مساء الجمعة أودى بحياة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في إسرائيل. ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، مما جعل الإسرائيليين يلوذون بالملاجئ بينما ينطلق وابل من الصواريخ في السماء وصواريخ اعتراضية لمواجهتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت انطلاق المزيد من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وأنه يهاجم أيضا أهدافا عسكرية في طهران. وذكر التلفزيون الإيراني أن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وشوهدت مقذوفات عدة في سماء القدس في وقت متأخر من يوم السبت. ولم تدو الصفارات التي تنذر بهجوم صاروخي أو بطائرات مسيرة في المدينة، لكنها سُمعت في مدينة حيفا بشمال إسرائيل.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات في إسرائيل.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضربات الإسرائيلية وحذر من أن ما هو أسوأ بكثير سيحدث ما لم تقبل إيران سريعا تقليص برنامجها النووي بشدة، وهو ما طالبتها به واشنطن خلال المحادثات التي كان من المقرر أن تستأنف يوم الأحد.

وأكدت سلطنة عمان يوم السبت إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عقد المحادثات أمر غير مبرر في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية “الهمجية”.

وفي أول هجوم على البنية التحتية للطاقة على ما يبدو، أفادت وكالة تسنيم للأنباء بتعليق إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي الإيراني، وهو أكبر حقل غاز في العالم، في أعقاب هجوم إسرائيلي على الموقع يوم السبت.

ويقع حقل بارس الجنوبي قبالة ساحل محافظة بوشهر بجنوب إيران، وهو صاحب أكبر حصة في إنتاج الغاز في إيران.

وأدت المخاوف من التعطيل المحتمل لصادرات النفط في المنطقة إلى ارتفاع أسعار الخام بنحو تسعة بالمئة يوم الجمعة، على الرغم من أن إسرائيل لم تستهدف قطاع النفط والغاز الإيراني في اليوم الأول من حملتها.

وقال الجنرال الإيراني وعضو مجلس الشورى (البرلمان) إسماعيل كوثري إن طهران تدرس جديا إغلاق مضيق هرمز، منفذ نفط الخليج إلى العالم.