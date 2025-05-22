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نتنياهو: بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية بغزة سيكتمل خلال أيام

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(رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن بناء أولى مناطق توزيع المساعدات الإنسانية في غزة سيكتمل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد يوم من سماح إسرائيل بدخول 100 شاحنة محملة بأغذية الأطفال والمعدات الطبية إلى القطاع يوم الأربعاء.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه “في نهاية المطاف، نعتزم إقامة مناطق آمنة كبيرة في جنوب غزة. سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم بينما نواصل القتال في مناطق أخرى”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية