نتنياهو: رئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد سيتولى منصبه الشهر المقبل

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ‭z‬يوم الجمعة إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الجديد سيتولى منصبه الشهر المقبل، وذلك بعد خلافات حادة حول إقالة الرئيس الحالي للجهاز.

وقال نتنياهو في بيان عقب تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني، رئيس قيادة التدريب والعقيدة العسكرية في الجيش، رئيسا لجهاز الأمن الداخلي “رئيس الوزراء مسؤول عن أمن الدولة، وخصوصا خلال حرب متعددة الجبهات”.

وسيتولى زيني مهامه خلفا لرونين بار، الذي قال إنه سيتنحى في 15 يونيو حزيران، بعد خلافات حادة مع نتنياهو الذي حاول إقالته في مارس آذار قبل وقف القرار بأمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن الإقالة غير قانونية، لكن بار قال إنه سيتنحى للسماح بتسليم مهام المنصب على نحو منظم.

وقال نتنياهو عندما أعلن الإقالة في مارس آذار إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة جهاز الأمن الداخلي على منع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأثارت الخطوة رد فعل غاضبا من منتقدين قالوا إن السبب الحقيقي لإقالة بار هو تحقيق تجريه الشرطة والشين بيت في علاقات مالية محتملة بين قطر وعدد من المساعدين المقربين من رئيس الوزراء.

وأثارت القضية مظاهرات واسعة في تل أبيب والقدس. وقال محتجون إن نتنياهو يقوض الديمقراطية بمحاولته إقالة بار بينما يجري التحقيق في ما يسمى (قطر جيت).

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت المحكمة العليا بأن إقالة بار مخالفة للقانون نظرا لتضارب المصالح بين قرار نتنياهو والتحقيق الجاري في قضية (قطر جيت).

وأقر بار على الدوام بالمسؤولية عن عدم قدرة جهاز الأمن الداخلي على إحباط هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وقال إنه سيستقيل مبكرا.

وقال نتنياهو إن أي تأخير في تعيين رئيس جديد للجهاز، الذي يجري تحقيقات في مواجهة الإرهاب، هو “مسألة أمنية من الدرجة الأولى، وأي تأخير يضر بأمن الدولة وأمن جنودنا”.