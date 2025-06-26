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نتنياهو يرى فرصة لتوسيع محادثات السلام بعد الحرب مع إيران

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن الانتصار على إيران يُتيح فرصا جديدة لاتفاقات سلام مضيفا أنه يجب على إسرائيل ألا تُضيعها.

وقال في بيان “يُتيح هذا الانتصار فرصة لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام بشكل هائل. نعمل على ذلك بحماسة”.

وأضاف “إلى جانب تحرير الرهائن وهزيمة حماس، هناك فرصة سانحة لا يجب تفويتها ولو ليوم واحد”.

وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) في وقت سابق يوم الخميس عن مصدر لم تسمه أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع على إنهاء سريع للحرب في غزة، ربما في غضون أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن الصفقة ربما تشمل توسيع اتفاقات إبراهيم مع جيران إسرائيل العرب لتضم السعودية وسوريا.

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقرير الصحيفة.

وأنعش وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية بين إسرائيل وإيران وأعلن عنه ترامب آمال الفلسطينيين في إنهاء أكثر من 20 شهرا من الحرب في غزة التي دمرت القطاع على نطاق واسع وشردت معظم سكانه، فضلا عن انتشار سوء التغذية على نطاق واسع.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنه بعد إضعاف إيران، فإنه يتوقع انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقات إبراهيم.

وقال نتنياهو للصحفيين حينها “لقد كسرنا المحور…هذا تغيير هائل ومكانة إسرائيل آخذة في الارتفاع، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أيضا. هذا تحول هائل”.

ومضى قائلا “سنرى مستقبلا مشرقا جديدا، مستقبل الأمن والازدهار والأمل والسلام”.

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