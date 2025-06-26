نتنياهو يرى فرصة لتوسيع محادثات السلام بعد الحرب مع إيران

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن نتائج حرب إسرائيل على إيران تتيح فرصا جديدة يجب على إسرائيل ألا تُضيعها.

وقال في بيان “يتيح هذا الانتصار فرصة لتوسيع نطاق اتفاقات السلام بشكل هائل. نعمل بحماس على تحقيق ذلك”.

وأضاف “إلى جانب تحرير الرهائن وهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، هناك فرصة سانحة لا يجب تفويتها. لا يمكن إضاعة حتى يوم واحد”.

ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) في وقت سابق يوم الخميس عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله إن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع على إنهاء سريع للحرب في غزة، ربما في غضون أسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ربما تشمل توسيع اتفاقات إبراهيم مع جيران إسرائيل العرب لتضم السعودية وسوريا.

وقالت الصحيفة أنه بموجب هذا الاتفاق ستدعم إسرائيل حل الدولتين مستقبلا شريطة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على تقرير الصحيفة. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وأحيا وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية بين إسرائيل وإيران وأعلنه ترامب، آمال الفلسطينيين في إنهاء الحرب في غزة الممتدة منذ أكثر من 20 شهرا ودمرت القطاع على نطاق واسع وشردت معظم سكانه، والتي تسببت أيضا في انتشار سوء التغذية على نطاق واسع.

ودعا الوزيران الإسرائيليان المنتميان لليمين المتطرف، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال غزة بشكل دائم وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005، وهي أفكار رفضها نتنياهو.

وقال سموتريتش في بيان صدر يوم الخميس “سيدي رئيس الوزراء، ليكن الأمر واضحا: ليس لديك أي تفويض، ولا حتى مجرد تلميح أو كلمة… إذا كانت هناك دول تريد السلام مقابل السلام، فمرحبا بها. (لكن) إذا أرادت أي دولة إقامة دولة فلسطينية، فعليها أن تنسى هذا الأمر. لن يتحقق ذلك”.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنه يتوقع أن تضم المزيد من الدول إلى اتفاقات إبراهيم بعد إضعاف إيران.

وقال نتنياهو للصحفيين حينها “لقد كسرنا المحور… هذا تغيير هائل ومكانة إسرائيل آخذة في الارتفاع، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أيضا. هذا تحول هائل”.