The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نتنياهو يرى فرصة لتوسيع محادثات السلام بعد الحرب مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن نتائج حرب إسرائيل على إيران تتيح فرصا جديدة يجب على إسرائيل ألا تُضيعها.

وقال في بيان “يتيح هذا الانتصار فرصة لتوسيع نطاق اتفاقات السلام بشكل هائل. نعمل بحماس على تحقيق ذلك”.

وأضاف “إلى جانب تحرير الرهائن وهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، هناك فرصة سانحة لا يجب تفويتها. لا يمكن إضاعة حتى يوم واحد”.

ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) في وقت سابق يوم الخميس عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله إن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع على إنهاء سريع للحرب في غزة، ربما في غضون أسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ربما تشمل توسيع اتفاقات إبراهيم مع جيران إسرائيل العرب لتضم السعودية وسوريا.

وقالت الصحيفة أنه بموجب هذا الاتفاق ستدعم إسرائيل حل الدولتين مستقبلا شريطة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على تقرير الصحيفة. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وأحيا وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية بين إسرائيل وإيران وأعلنه ترامب، آمال الفلسطينيين في إنهاء الحرب في غزة الممتدة منذ أكثر من 20 شهرا ودمرت القطاع على نطاق واسع وشردت معظم سكانه، والتي تسببت أيضا في انتشار سوء التغذية على نطاق واسع.

ودعا الوزيران الإسرائيليان المنتميان لليمين المتطرف، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال غزة بشكل دائم وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005، وهي أفكار رفضها نتنياهو.

وقال سموتريتش في بيان صدر يوم الخميس “سيدي رئيس الوزراء، ليكن الأمر واضحا: ليس لديك أي تفويض، ولا حتى مجرد تلميح أو كلمة… إذا كانت هناك دول تريد السلام مقابل السلام، فمرحبا بها. (لكن) إذا أرادت أي دولة إقامة دولة فلسطينية، فعليها أن تنسى هذا الأمر. لن يتحقق ذلك”.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنه يتوقع أن تضم المزيد من الدول إلى اتفاقات إبراهيم بعد إضعاف إيران.

وقال نتنياهو للصحفيين حينها “لقد كسرنا المحور… هذا تغيير هائل ومكانة إسرائيل آخذة في الارتفاع، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أيضا. هذا تحول هائل”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
53 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية