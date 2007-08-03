نحو شرق أوسط جديد.. بأهداف قديمة وآليات جديدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2007 10:01 ص 03 أغسطس 2007 - آخر تحديث - 10:01

وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس تنظر باتجاه نظيرها المصري أحمد أبوالغيط في الندوة الصحفية التي عقبت لقاءها مع عدد من وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ يوم 31 يوليو 2007 (Keystone)

مرة أخرى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، تركِّـز الولايات المتحدة على تقسيم الشرق الأوسط بين مُـعتدلين حلفاء، ودول مارقة تمثل الشر يجب العمل على عزلها ومحاصرتها.

وهذه المرة، جاء الحديث كما في تصريحات الرئيس بوش ووزيرة خارجيته رايس، فى سياق تبرير صَـفقات أسلحة ومساعدات أمريكية عسكرية بقِـيمة تصِـل إلى 63 مليار دولار، تنفَّـذ على مدى سنوات عشر وتمنح لكل من مصر وإسرائيل ودول الخليج الستة.

الاعتدال بهذا المعنى الأمريكي، يعني الحلفاء المقرّبين جدا والذين يمثِّـلون حجَـر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ويعني أيضا الأصدقاء، الذين يصعُـب الاستغناء عنهم، حتى ولو كانت هناك ملفَّـات أو قضايا غيرُ متَّـفق علي تفاصيلها بين الطرفين، ويعني ثالثا، أن الرُّؤية الأمريكية المنسحبة على العالم ككل، باتت أكثر وضوحا بالنسبة للمنطقة العربية وما حولها، أي التقسيم بين مقرّبين ومبعدِين، وبين أصدقاء وأشرار وبين حلفاء وأعداء، ولا ثالث بينهما.



ويعني أخيرا، أن الرُّؤية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط الجديد، الذي بشَّـرت به وزيرة الخارجية الأمريكية رايس في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان صيف عام 2006، لا زالت هي الحاكمة، وكل ما هنالك، أن أسلوب التنفيذ تغيَّـر من الأساليب القسرية إلى أخرى تدريجية وأقل عُـنفا وذات نفس أطول.

تصور سابق

فقبل عام، كان الهدف هو إنهاء دور ما تعتبِـره واشنطن الأذرع الإقليمية، التي تمثل النفوذين، الإيراني والسوري في المنطقة، وبصفة خاصة حزب الله اللبناني، من خلال كسر شوكته العسكرية وإنهاء دوره السياسي في الساحة اللبنانية أو على الأقل حصر التأثير السياسي للحزب في نطاقات محدودة لا تؤثر على خطط الولايات المتحدة الخاصة بشأن مستقبل لبنان، وكانت الوسيلة في ذلك القوة العسكرية الإسرائيلية الباطشة، المدعومة بترسانة أمريكية متطورة.



كان التصور آنذاك أن هزيمة عسكرية ساحقة لحزب الله على يد القوة العسكرية الإسرائيلية ستعني بالضرورة هزيمة ساحقة للنفوذين الإيراني والسوري، ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة ككل، ومن ثم سيتبع ذلك نوعا من تغيير المعادلات الحاكمة فى المنطقة، وأبرزها وضع كل من إيران وسوريا تحت الضغط المباشر، عسكريا، ومحاصرتهما، سياسيا ومعنويا.



في السياق ذاته، بدت حركة حماس الفلسطينية مستهدَفة أكثر وأكثر، ومن ثم، زاد الحصار واشتدّت قسوته وتم استقطاب عناصر فتحاوية معيَّـنة، لتكون مخلب القط في مواجهة حماس في داخل قطاع غزة، بيد أن حماس لم تكسر، بل استطاعت التعايش مع الضغوط وناورت بقدر الإمكان إلى أن حدثت المواجهة مع عناصر فتح، واستقلَّـت حماس بقطاع غزة فى يونيو الماضي، مما شكَّـل فرصة لمحاصرتها في القطاع على نحو يكون عِـبرة لحركات الإسلام السياسي في المنطقة من جانب، ويأفل دورها كحامل للنفوذ الإيراني والسوري من جانب آخر.

رضا مصري

واقع الأمر، أن الأهداف لم تتحقَّـق آنذاك كما تم التخطيط لها، إسرائيليا وأمريكيا، ولكنها بقيت موجودة في حد ذاتها وبات الأمر معلَّـقا على طريقة جديدة في التنفيذ، وهو ما تُـرى بعض ملامحه في الأهداف المتوخَّـاة من التحركات الأمريكية الأخيرة، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الإعلان عن صفقات ومساعدات عسكرية لثمانية دول حليفة في المنطقة، وهنا، يمكن إبداء عدد من الملاحظات.



أن صفقات الأسلحة المُقدمة لكل من مصر وإسرائيل على مدى السنوات العشر المقُبلة، هي في شقٍّ منها، امتداد لصفقات ومساعدات عسكرية بدأت فعليا منذ عام 1978 وارتبطت أساسا بتثبيت العلاقة المصرية الإسرائيلية الجديدة والحِـفاظ على المعاهدة الثنائية، التي تم توقيعها في مارس 1979، والجديد هذه المرة، أنه تمَّـت زيادة المِـنحة العسكرية المخصَّـصة لإسرائيل بنسبة 50%، حيث زادت من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويا، في حين بقيت المساعدة المقرّرة لمصر في الحدود المعروفة مُـسبقا وهي 1.3 مليار دولار سنويا، وهو ما تراه الحكومة المصرية أفضل من لا شيء، خاصة في ضوء مساعي بعض النوّاب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي لوقف صرف مبلغ 200 مليون دولار من المَـعونات، إلى حين تحقيق عدد من الشروط السياسية القاسية.

تكريس التفوق الإسرائيلي

في جزء من التفسير الأمريكي، أن الزيادة المقرّرة لإسرائيل هي لمُـوازنة مجموع الصفقات المقدمة للدول الخليجية العربية من ناحية، ولضمان التفوق النوعي الإسرائيلي، حسب وعد بوش لأولمرت، من ناحية أخرى، ولوقف اعتراضات اللوبي الإسرائيلي على الصفقات المقدَّمة للدول الخليجية العربية من ناحية ثالثة.



وأيا كانت الحُـجة، فالنتيجة العملية أن المساعدات العسكرية لإسرائيل بهذا الحجم، تمثل مدخلا إلى تكريس التفوق العسكري الإسرائيلي وتثبيت توازن قوي، إسرائيلي عربي، وكذلك إسرائيلي إقليمي لصالح تل أبيب، وتكون فيه إيران تحت الضغط العسكري غير المباشر ولفترة زمنية ممتدّة لا تقل عن عقد، وهذا ما يقود إلى الملاحظة الثانية.

سباق تسلح مخطط

قد يشير البعض إلى التخوف من أن تقود هذه الصفقات إلى سباق تسلُّـح جديد في المنطقة، وهو تخوّف في محله، ولكنه مرغوب أمريكيا وإسرائيليا. ففي شق من هذا السباق المنتظر، استنزاف جزء لا بأس به من مداخيل النفط الخليجية المُـتصاعدة، أما الأهم، فهو استنزاف إيران نفسها عبر دفعها إلى سباق التسلُّـح هذا وبما يؤثر على قُـدراتها الاقتصادية وتماسكها الداخلي، ويزيد من الضغوط الداخلية على الحُـكم القائم في طهران، خاصة مع اتِّـساع دائرة العقوبات الأمريكية الاقتصادية، والتي ربما قد تشارك فيها أطراف دولية أخرى في ظل شروط معيَّـنة، تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها على أرض الواقع فعلا.



والتصور المنتظر هنا، وهو نموذج للتفكير المثالي المرغوب، أن إيران، وبدافع من الحفاظ على معادلات التوازن العسكري القائمة وحرصا على عدم اتِّـساع الفجوة مع إٍسرائيل أو مجموع دول الخليج العربية، ستستمر في رصد ميزانيات كبيرة من أجل تطوير قدراتها العسكرية، وهو ما سيؤثِّـر على برامجها الاقتصادية والاجتماعية قطعا، وبما يزيد من درجة الحنق والغضب الداخلي ويدفع الإيرانيين إلى الانقضاض على الحكم، كما سيؤدّي ذلك إلى التخفيف من أنواع الدعم الإيرانية المختلفة لحلفائها في المنطقة، لاسيما حزب الله اللبناني والتنظيمات الأخرى العاملة في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.



بمعنى آخر، أن التسلح المكثَّـف للحلفاء سيؤدّي في حدِّ ذاته إلى تغييرات مهمَّـة في الداخل الإيراني، كما في معادلات القوة في المنطقة، ومن تمّ، يتبلور الشرق الأوسط الجديد القائم على الاستقطابات الحادّة، بين معتدلين حلفاء وبين متشدِّدين أشرار، وعلى ضغوط مكثفة على دول الشر وعلى استمرار التفوق الإسرائيلي النوعي وعلى محاصرة سوريا.

تغيير سوريا

يُعد هدف محاصرة سوريا وتقليم أوراق القوّة الإقليمية المحدودة لديها، هدفا إستراتيجيا أمريكيا باميتاز، حتى ما قبل الدعوة الصريحة لإقامة ما يُـسمى بشرق أوسط جديد أمريكي الهوى، غير أن قدرة النظام السوري على المُـناورة واستقراره وقوة تحالفاته الإقليمية مع كل من إيران وحزب الله اللبناني تحديدا، وعدد من الفصائل الفلسطينية المناهضة للتسوية بشكلها الراهن، فضلا عن دوره المُـلتبس في العراق، مكَّـنته من الصُّـمود في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.



هذا الأمر دفع واشنطن إلى تبني أساليب ضغط مختلفة، نسبيا، تجاه سوريا، منها فرض عقوبات أمريكية، ومنها التشدد فيما يتعلق بأي مباحثات تسوية مُـحتملة بين دمشق وتل أبيب والسعي إلى الفصل التام بين سوريا وأي جهود تسوية ممكنة، وحصر هذه الجهود فحسب في المسار الفلسطيني، وهو الهدف المعلن حتى اللحظة من الاجتماع الإقليمي الدولي، الذي دعا إليه الرئيس بوش في سبتمبر المقبل، واتِّـباع استراتيجية لفصِـم العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وإيران، لاسيما فيما يتعلق بالشأن العراقي.



فبينما يتم التباحث مع إيران وتشكيل لجنة أمنية مشتركة معها، يتم تحميل سوريا مسؤولية العنف الحاصل في العراق، وفي لبنان، كما يتم توظيف المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، لمزيد من حصار النظام السوري.



وعسكريا، فمن الثابت أن واشنطن تعمل على وقف وتعطيل أي صفقات تسلُّـح تعقدها سوريا مع أي طرف، سواء روسيا أو دول أوروبا الشرقية السابقة، المنتجة للأسلحة، وفي حال تزويد إسرائيل بمعدّات وأسلحة أمريكية أكثر تفوقا وبقاء التسلح السوري على حاله، الذي لم يتغيَّـر منذ أكثر من ثلاثة عقود، فهذا يعني مزيدا من الخلل الاستراتيجي لصالح إسرائيل على نحو يُـضعف القدرات السورية في أي مفاوضات مقبلة، كما يحُـد من قدراتها على المناورة السياسية والإقليمية.



تأمل الملاحظات السابقة، يعني شيئا واحدا، وهو أن هدف الولايات المتحدة المتمثل في بناء شرق أوسط جديد لم يتغيَّـر، ولكن أسلوب البناء هو الذي تغير، من القسر والفورية، كما في العدوان على لبنان، إلى أساليب أقل عُـنفا ظاهريا، والتدرج الزمني بعيد المدى.

د. حسن أبوطالب - القاهرة

رايس وغيتس في مصر لإقناع العرب بسياسة أمريكا في العراق وإيران شرم الشيخ (مصر) (رويترز) - كثفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس جهودهما في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء 31 يوليو، لإقناع حلفاء واشنطن العرب ببذل مزيد من الجهد لإعادة الاستقرار إلى العراق والتصدّي لقوة إيران المتصاعدة. والتقت رايس وغيتس، وهما أكبر مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، خلال زيارة مشتركة نادرة، بوزراء عرب في منتجع شرم الشيخ بمصر يوم الثلاثاء، مع وعود بتقديم عشرات المليارات من الدولارات في صورة مبيعات أسلحة أمريكية ومعُـونة عسكرية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قالا إنها ستساعد في التصدي لتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وسوريا وإيران.



وفي خطوة أخرى، قد تسعد أصدقاء واشنطن العرب، وقعت الولايات المتحدة بيانا يؤيِّـد مبادرة عربية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكنهما لم يكشفا علنا عن أي تفاصيل جديدة ملموسة بشأن الاقتراح الأمريكي عقد مؤتمر أو اجتماع بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط في وقت لاحق هذا العام، وهو ما يمثل الشاغل الأكبر بالنسبة للعرب. وناشدت رايس وغيتس، اللذان غادرا شرم الشيخ في وقت لاحق إلى المملكة العربية السعودية، حلفاء الولايات المتحدة من البلدان العربية بذل المزيد لتشجيع المصالحة الوطنية في العراق. وقالت رايس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، "كل الأطراف بحاجة الآن إلى أن تُـلقي بثقلها خلف جهود المصالحة الوطنية هذه.



"هذا يعني تكثيف جهود من لهم نفوذ في العراق"، لكن المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد قال للصحفيين، إن حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، ربما يكون شرطا لنجاح جهود تحقيق الاستقرار في العراق. وطلبت الولايات المتحدة مِـرارا مساعدة العرب في العراق، لكن حلفاءها العرب ليس لهم نفوذ يُـذكر، إن كان لهم نفوذ من الأساس في العراق الآن.



وتتمتع السعودية ببعض الثقل لدى زعماء عشائر سُـنية عربية، كما تطالب واشنطن الرياض بتشديد الرقابة على حدود البلاد لمنع سعوديين متشددين موالين لتنظيم القاعدة من الذهاب إلى العراق للقتال هناك وشن هجمات انتحارية ضد القوات الأمريكية وضد العراقيين الشيعة. وقبل سفرها إلى الشرق الأوسط، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية تقديم معونة عسكرية لمصر، قيمتها 13 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهي نفس معدلات المعونة خلال السنوات الست الماضية على الأقل، لكن واشنطن عرضت على إسرائيل زيادة نِـسبتها نحو 25%، لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.



وصرح مسؤولو دفاع، بأن السعودية ودولا خليجية أخرى ستحصل على ما قيمته 20 مليار دولار على الأقل، في صورة مبيعات أسلحة ومساعدات أخرى على مدى عشر سنوات، لكن الأرقام النهائية لم تتحدد بعد. ونفت رايس بشدّة أن تكون عروض الأسلحة الأمريكية وسيلة للحصول على المزيد من المساعدة في العراق، حيث تقاتل الولايات المتحدة ميليشيات شيعية ومسلحين سُـنة. وقالت رايس "هذه ليست مسألة إعطاء شيء مقابل الحصول على شيء، إننا نعمل مع هذه الدول لمكافحة التطرف."



وانتقدت إيران المعونات العسكرية، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الخوف وعدم الثقة في الشرق الأوسط والسعي إلي زعزعة استقرار المنطقة. وقالت رايس "إذا كانت هناك زعزعة استقرار في المنطقة، فيمكن أن يلقى بذلك على عاتق النظام الإيراني." وقال غيتس في لقاء مع صحفيين من واشنطن، إن الحكومة المصرية وبعض ساسة واشنطن قلقون من عواقب أي انسحاب أمريكي متهوِّر من العراق. وأضاف، " هناك، على ما أعتقد، اتجاه متزايد في واشنطن - أيا كان موقفكم من موضوع الانسحاب - يرى أن ما سنفعله لاحقا في العراق أيا كان، ينبغي أن نفعله بحِـرص شديد آخذين في اعتبارنا استقرار المنطقة على المدى البعيد."



وخلال المحادثات في شرم الشيخ، وقعت الولايات المتحدة أيضا بيانا مشتركا مع مصر والأردن وست حكومات خليجية، يتبنى مبادرة السلام العربية التي طرحت للمرة الأولى عام 2002 كأحد الأسس لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتعرض المبادرة على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع كل البلدان العربية، مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي، التي احتلتها عام 1967، ورفضت إسرائيل الخطة في بادئ الأمر، لكنها قالت مؤخرا إنها قد تكون أساسا للتفاوض.



ودعا البيان إسرائيل بصورة غير مباشرة للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا إن من المهم أن تكون المعاهدة شاملة لكل الدول. وقال مسؤول أمريكي كبير إن البيان يتسق مع سياسة الولايات المتحدة، كما عبرت عنها في مناسبات أخرى.



وخلال اجتماعاتها، ناقشت رايس خططا أمريكية لعقد مؤتمر هذا العام لإحياء آمال السلام بين العرب وإسرائيل. وقالت رايس "نريد الإعداد للاجتماع بصورة جيدة، حتى يتسنى له تحقيق تقدم باتجاه حل على أساس دولتين.. ينبغي ألا ينظر إلى هذا المؤتمر على أنه.. صنع في أمريكا"، وجاء في البيان المشترك أن الوزراء "يرحبون بالتعهد المعلن من جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش"، في خطابه الذي ألقاه في 14 يوليو واقترح فيه عقد المؤتمر، لكن البيان لم يخُـض في تفاصيل ترتيبات المؤتمر ولا الجهات التي ستشارك فيه. وخلال اجتماع في جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الاثنين 30 يوليو، أبدى وزراء الخارجية العرب ترحيبا مشروطا بفكرة المؤتمر، إلا أن سوريا اعترضت قائلة، أن أي مؤتمر يعقد في ظل الظروف الراهنة، سيمثل خيانة للقضية الفلسطينية.



(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 31 يوليو 2007) نهاية الإطار التوضيحي

وصلات

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البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة نحو شرق أوسط جديد.. بأهداف قديمة وآليات جديدة 03 أغسطس 2007 - آخر تحديث - 10:01 مرة أخرى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، تركِّـز الولايات المتحدة على تقسيم الشرق الأوسط بين مُـعتدلين حلفاء، ودول مارقة تمثل الشر يجب العمل على عزلها ومحاصرتها. وهذه المرة، جاء الحديث كما في تصريحات الرئيس بوش ووزيرة خارجيته رايس، فى سياق تبرير صَـفقات أسلحة ومساعدات أمريكية عسكرية بقِـيمة تصِـل إلى 63 مليار دولار، تنفَّـذ على مدى سنوات عشر وتمنح لكل من مصر وإسرائيل ودول الخليج الستة. الاعتدال بهذا المعنى الأمريكي، يعني الحلفاء المقرّبين جدا والذين يمثِّـلون حجَـر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ويعني أيضا الأصدقاء، الذين يصعُـب الاستغناء عنهم، حتى ولو كانت هناك ملفَّـات أو قضايا غيرُ متَّـفق علي تفاصيلها بين الطرفين، ويعني ثالثا، أن الرُّؤية الأمريكية المنسحبة على العالم ككل، باتت أكثر وضوحا بالنسبة للمنطقة العربية وما حولها، أي التقسيم بين مقرّبين ومبعدِين، وبين أصدقاء وأشرار وبين حلفاء وأعداء، ولا ثالث بينهما. ويعني أخيرا، أن الرُّؤية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط الجديد، الذي بشَّـرت به وزيرة الخارجية الأمريكية رايس في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان صيف عام 2006، لا زالت هي الحاكمة، وكل ما هنالك، أن أسلوب التنفيذ تغيَّـر من الأساليب القسرية إلى أخرى تدريجية وأقل عُـنفا وذات نفس أطول. تصور سابق فقبل عام، كان الهدف هو إنهاء دور ما تعتبِـره واشنطن الأذرع الإقليمية، التي تمثل النفوذين، الإيراني والسوري في المنطقة، وبصفة خاصة حزب الله اللبناني، من خلال كسر شوكته العسكرية وإنهاء دوره السياسي في الساحة اللبنانية أو على الأقل حصر التأثير السياسي للحزب في نطاقات محدودة لا تؤثر على خطط الولايات المتحدة الخاصة بشأن مستقبل لبنان، وكانت الوسيلة في ذلك القوة العسكرية الإسرائيلية الباطشة، المدعومة بترسانة أمريكية متطورة. كان التصور آنذاك أن هزيمة عسكرية ساحقة لحزب الله على يد القوة العسكرية الإسرائيلية ستعني بالضرورة هزيمة ساحقة للنفوذين الإيراني والسوري، ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة ككل، ومن ثم سيتبع ذلك نوعا من تغيير المعادلات الحاكمة فى المنطقة، وأبرزها وضع كل من إيران وسوريا تحت الضغط المباشر، عسكريا، ومحاصرتهما، سياسيا ومعنويا. في السياق ذاته، بدت حركة حماس الفلسطينية مستهدَفة أكثر وأكثر، ومن ثم، زاد الحصار واشتدّت قسوته وتم استقطاب عناصر فتحاوية معيَّـنة، لتكون مخلب القط في مواجهة حماس في داخل قطاع غزة، بيد أن حماس لم تكسر، بل استطاعت التعايش مع الضغوط وناورت بقدر الإمكان إلى أن حدثت المواجهة مع عناصر فتح، واستقلَّـت حماس بقطاع غزة فى يونيو الماضي، مما شكَّـل فرصة لمحاصرتها في القطاع على نحو يكون عِـبرة لحركات الإسلام السياسي في المنطقة من جانب، ويأفل دورها كحامل للنفوذ الإيراني والسوري من جانب آخر. رضا مصري واقع الأمر، أن الأهداف لم تتحقَّـق آنذاك كما تم التخطيط لها، إسرائيليا وأمريكيا، ولكنها بقيت موجودة في حد ذاتها وبات الأمر معلَّـقا على طريقة جديدة في التنفيذ، وهو ما تُـرى بعض ملامحه في الأهداف المتوخَّـاة من التحركات الأمريكية الأخيرة، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الإعلان عن صفقات ومساعدات عسكرية لثمانية دول حليفة في المنطقة، وهنا، يمكن إبداء عدد من الملاحظات. أن صفقات الأسلحة المُقدمة لكل من مصر وإسرائيل على مدى السنوات العشر المقُبلة، هي في شقٍّ منها، امتداد لصفقات ومساعدات عسكرية بدأت فعليا منذ عام 1978 وارتبطت أساسا بتثبيت العلاقة المصرية الإسرائيلية الجديدة والحِـفاظ على المعاهدة الثنائية، التي تم توقيعها في مارس 1979، والجديد هذه المرة، أنه تمَّـت زيادة المِـنحة العسكرية المخصَّـصة لإسرائيل بنسبة 50%، حيث زادت من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويا، في حين بقيت المساعدة المقرّرة لمصر في الحدود المعروفة مُـسبقا وهي 1.3 مليار دولار سنويا، وهو ما تراه الحكومة المصرية أفضل من لا شيء، خاصة في ضوء مساعي بعض النوّاب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي لوقف صرف مبلغ 200 مليون دولار من المَـعونات، إلى حين تحقيق عدد من الشروط السياسية القاسية. تكريس التفوق الإسرائيلي في جزء من التفسير الأمريكي، أن الزيادة المقرّرة لإسرائيل هي لمُـوازنة مجموع الصفقات المقدمة للدول الخليجية العربية من ناحية، ولضمان التفوق النوعي الإسرائيلي، حسب وعد بوش لأولمرت، من ناحية أخرى، ولوقف اعتراضات اللوبي الإسرائيلي على الصفقات المقدَّمة للدول الخليجية العربية من ناحية ثالثة. وأيا كانت الحُـجة، فالنتيجة العملية أن المساعدات العسكرية لإسرائيل بهذا الحجم، تمثل مدخلا إلى تكريس التفوق العسكري الإسرائيلي وتثبيت توازن قوي، إسرائيلي عربي، وكذلك إسرائيلي إقليمي لصالح تل أبيب، وتكون فيه إيران تحت الضغط العسكري غير المباشر ولفترة زمنية ممتدّة لا تقل عن عقد، وهذا ما يقود إلى الملاحظة الثانية. سباق تسلح مخطط قد يشير البعض إلى التخوف من أن تقود هذه الصفقات إلى سباق تسلُّـح جديد في المنطقة، وهو تخوّف في محله، ولكنه مرغوب أمريكيا وإسرائيليا. ففي شق من هذا السباق المنتظر، استنزاف جزء لا بأس به من مداخيل النفط الخليجية المُـتصاعدة، أما الأهم، فهو استنزاف إيران نفسها عبر دفعها إلى سباق التسلُّـح هذا وبما يؤثر على قُـدراتها الاقتصادية وتماسكها الداخلي، ويزيد من الضغوط الداخلية على الحُـكم القائم في طهران، خاصة مع اتِّـساع دائرة العقوبات الأمريكية الاقتصادية، والتي ربما قد تشارك فيها أطراف دولية أخرى في ظل شروط معيَّـنة، تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها على أرض الواقع فعلا. والتصور المنتظر هنا، وهو نموذج للتفكير المثالي المرغوب، أن إيران، وبدافع من الحفاظ على معادلات التوازن العسكري القائمة وحرصا على عدم اتِّـساع الفجوة مع إٍسرائيل أو مجموع دول الخليج العربية، ستستمر في رصد ميزانيات كبيرة من أجل تطوير قدراتها العسكرية، وهو ما سيؤثِّـر على برامجها الاقتصادية والاجتماعية قطعا، وبما يزيد من درجة الحنق والغضب الداخلي ويدفع الإيرانيين إلى الانقضاض على الحكم، كما سيؤدّي ذلك إلى التخفيف من أنواع الدعم الإيرانية المختلفة لحلفائها في المنطقة، لاسيما حزب الله اللبناني والتنظيمات الأخرى العاملة في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. بمعنى آخر، أن التسلح المكثَّـف للحلفاء سيؤدّي في حدِّ ذاته إلى تغييرات مهمَّـة في الداخل الإيراني، كما في معادلات القوة في المنطقة، ومن تمّ، يتبلور الشرق الأوسط الجديد القائم على الاستقطابات الحادّة، بين معتدلين حلفاء وبين متشدِّدين أشرار، وعلى ضغوط مكثفة على دول الشر وعلى استمرار التفوق الإسرائيلي النوعي وعلى محاصرة سوريا. تغيير سوريا يُعد هدف محاصرة سوريا وتقليم أوراق القوّة الإقليمية المحدودة لديها، هدفا إستراتيجيا أمريكيا باميتاز، حتى ما قبل الدعوة الصريحة لإقامة ما يُـسمى بشرق أوسط جديد أمريكي الهوى، غير أن قدرة النظام السوري على المُـناورة واستقراره وقوة تحالفاته الإقليمية مع كل من إيران وحزب الله اللبناني تحديدا، وعدد من الفصائل الفلسطينية المناهضة للتسوية بشكلها الراهن، فضلا عن دوره المُـلتبس في العراق، مكَّـنته من الصُّـمود في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. هذا الأمر دفع واشنطن إلى تبني أساليب ضغط مختلفة، نسبيا، تجاه سوريا، منها فرض عقوبات أمريكية، ومنها التشدد فيما يتعلق بأي مباحثات تسوية مُـحتملة بين دمشق وتل أبيب والسعي إلى الفصل التام بين سوريا وأي جهود تسوية ممكنة، وحصر هذه الجهود فحسب في المسار الفلسطيني، وهو الهدف المعلن حتى اللحظة من الاجتماع الإقليمي الدولي، الذي دعا إليه الرئيس بوش في سبتمبر المقبل، واتِّـباع استراتيجية لفصِـم العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وإيران، لاسيما فيما يتعلق بالشأن العراقي. فبينما يتم التباحث مع إيران وتشكيل لجنة أمنية مشتركة معها، يتم تحميل سوريا مسؤولية العنف الحاصل في العراق، وفي لبنان، كما يتم توظيف المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، لمزيد من حصار النظام السوري. وعسكريا، فمن الثابت أن واشنطن تعمل على وقف وتعطيل أي صفقات تسلُّـح تعقدها سوريا مع أي طرف، سواء روسيا أو دول أوروبا الشرقية السابقة، المنتجة للأسلحة، وفي حال تزويد إسرائيل بمعدّات وأسلحة أمريكية أكثر تفوقا وبقاء التسلح السوري على حاله، الذي لم يتغيَّـر منذ أكثر من ثلاثة عقود، فهذا يعني مزيدا من الخلل الاستراتيجي لصالح إسرائيل على نحو يُـضعف القدرات السورية في أي مفاوضات مقبلة، كما يحُـد من قدراتها على المناورة السياسية والإقليمية. تأمل الملاحظات السابقة، يعني شيئا واحدا، وهو أن هدف الولايات المتحدة المتمثل في بناء شرق أوسط جديد لم يتغيَّـر، ولكن أسلوب البناء هو الذي تغير، من القسر والفورية، كما في العدوان على لبنان، إلى أساليب أقل عُـنفا ظاهريا، والتدرج الزمني بعيد المدى. د. حسن أبوطالب - القاهرة رايس وغيتس في مصر لإقناع العرب بسياسة أمريكا في العراق وإيران شرم الشيخ (مصر) (رويترز) - كثفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس جهودهما في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء 31 يوليو، لإقناع حلفاء واشنطن العرب ببذل مزيد من الجهد لإعادة الاستقرار إلى العراق والتصدّي لقوة إيران المتصاعدة. والتقت رايس وغيتس، وهما أكبر مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، خلال زيارة مشتركة نادرة، بوزراء عرب في منتجع شرم الشيخ بمصر يوم الثلاثاء، مع وعود بتقديم عشرات المليارات من الدولارات في صورة مبيعات أسلحة أمريكية ومعُـونة عسكرية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قالا إنها ستساعد في التصدي لتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وسوريا وإيران. وفي خطوة أخرى، قد تسعد أصدقاء واشنطن العرب، وقعت الولايات المتحدة بيانا يؤيِّـد مبادرة عربية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكنهما لم يكشفا علنا عن أي تفاصيل جديدة ملموسة بشأن الاقتراح الأمريكي عقد مؤتمر أو اجتماع بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط في وقت لاحق هذا العام، وهو ما يمثل الشاغل الأكبر بالنسبة للعرب. وناشدت رايس وغيتس، اللذان غادرا شرم الشيخ في وقت لاحق إلى المملكة العربية السعودية، حلفاء الولايات المتحدة من البلدان العربية بذل المزيد لتشجيع المصالحة الوطنية في العراق. وقالت رايس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، "كل الأطراف بحاجة الآن إلى أن تُـلقي بثقلها خلف جهود المصالحة الوطنية هذه. "هذا يعني تكثيف جهود من لهم نفوذ في العراق"، لكن المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد قال للصحفيين، إن حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، ربما يكون شرطا لنجاح جهود تحقيق الاستقرار في العراق. وطلبت الولايات المتحدة مِـرارا مساعدة العرب في العراق، لكن حلفاءها العرب ليس لهم نفوذ يُـذكر، إن كان لهم نفوذ من الأساس في العراق الآن. وتتمتع السعودية ببعض الثقل لدى زعماء عشائر سُـنية عربية، كما تطالب واشنطن الرياض بتشديد الرقابة على حدود البلاد لمنع سعوديين متشددين موالين لتنظيم القاعدة من الذهاب إلى العراق للقتال هناك وشن هجمات انتحارية ضد القوات الأمريكية وضد العراقيين الشيعة. وقبل سفرها إلى الشرق الأوسط، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية تقديم معونة عسكرية لمصر، قيمتها 13 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهي نفس معدلات المعونة خلال السنوات الست الماضية على الأقل، لكن واشنطن عرضت على إسرائيل زيادة نِـسبتها نحو 25%، لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وصرح مسؤولو دفاع، بأن السعودية ودولا خليجية أخرى ستحصل على ما قيمته 20 مليار دولار على الأقل، في صورة مبيعات أسلحة ومساعدات أخرى على مدى عشر سنوات، لكن الأرقام النهائية لم تتحدد بعد. ونفت رايس بشدّة أن تكون عروض الأسلحة الأمريكية وسيلة للحصول على المزيد من المساعدة في العراق، حيث تقاتل الولايات المتحدة ميليشيات شيعية ومسلحين سُـنة. وقالت رايس "هذه ليست مسألة إعطاء شيء مقابل الحصول على شيء، إننا نعمل مع هذه الدول لمكافحة التطرف." وانتقدت إيران المعونات العسكرية، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة إثارة الخوف وعدم الثقة في الشرق الأوسط والسعي إلي زعزعة استقرار المنطقة. وقالت رايس "إذا كانت هناك زعزعة استقرار في المنطقة، فيمكن أن يلقى بذلك على عاتق النظام الإيراني." وقال غيتس في لقاء مع صحفيين من واشنطن، إن الحكومة المصرية وبعض ساسة واشنطن قلقون من عواقب أي انسحاب أمريكي متهوِّر من العراق. وأضاف، " هناك، على ما أعتقد، اتجاه متزايد في واشنطن - أيا كان موقفكم من موضوع الانسحاب - يرى أن ما سنفعله لاحقا في العراق أيا كان، ينبغي أن نفعله بحِـرص شديد آخذين في اعتبارنا استقرار المنطقة على المدى البعيد." وخلال المحادثات في شرم الشيخ، وقعت الولايات المتحدة أيضا بيانا مشتركا مع مصر والأردن وست حكومات خليجية، يتبنى مبادرة السلام العربية التي طرحت للمرة الأولى عام 2002 كأحد الأسس لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتعرض المبادرة على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع كل البلدان العربية، مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي، التي احتلتها عام 1967، ورفضت إسرائيل الخطة في بادئ الأمر، لكنها قالت مؤخرا إنها قد تكون أساسا للتفاوض. ودعا البيان إسرائيل بصورة غير مباشرة للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا إن من المهم أن تكون المعاهدة شاملة لكل الدول. وقال مسؤول أمريكي كبير إن البيان يتسق مع سياسة الولايات المتحدة، كما عبرت عنها في مناسبات أخرى. وخلال اجتماعاتها، ناقشت رايس خططا أمريكية لعقد مؤتمر هذا العام لإحياء آمال السلام بين العرب وإسرائيل. وقالت رايس "نريد الإعداد للاجتماع بصورة جيدة، حتى يتسنى له تحقيق تقدم باتجاه حل على أساس دولتين.. ينبغي ألا ينظر إلى هذا المؤتمر على أنه.. صنع في أمريكا"، وجاء في البيان المشترك أن الوزراء "يرحبون بالتعهد المعلن من جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش"، في خطابه الذي ألقاه في 14 يوليو واقترح فيه عقد المؤتمر، لكن البيان لم يخُـض في تفاصيل ترتيبات المؤتمر ولا الجهات التي ستشارك فيه. وخلال اجتماع في جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الاثنين 30 يوليو، أبدى وزراء الخارجية العرب ترحيبا مشروطا بفكرة المؤتمر، إلا أن سوريا اعترضت قائلة، أن أي مؤتمر يعقد في ظل الظروف الراهنة، سيمثل خيانة للقضية الفلسطينية. (المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 31 يوليو 2007)