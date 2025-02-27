نزوح أكثر من 500 ألف أفغاني جراء كوارث مرتبطة بالمناخ في 2024 (المنظمة الدولية للهجرة)

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قالت المنظمة الدولية للهجرة الخميس إن أكثر من نصف مليون شخص في أفغانستان نزحوا بسبب الكوارث المناخية عام 2024.

وجاء في التقرير الخاص بأفغانستان الذي نشرته المنظمة الخميس أن “حوالى 9 ملايين شخص تأثروا بالأخطار المناخية في الأشهر ال12 الماضية، مع نزوح أكثر من 500 ألف شخص بسبب الفيضانات والجفاف وكوارث أخرى”.

وأضاف التقرير أن “ثلاثة من كل خمسة نازحين تقريبا انتقلوا إلى أماكن أخرى داخل أقاليمهم الأصلية”، وكانت ولايتا هيرات وفراه (غرب) من الأكثر تضررا.

وهذا الأسبوع، قتل 39 شخصا بسبب الفيضانات والبرد والعواصف في جنوب غرب أفغانستان، معظمهم في فراه بحسب السلطات المحلية.

وتعد أفغانستان من بين أفقر دول العالم بعد عقود من الحرب، وتحتل المرتبة السادسة ضمن البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ الذي يتسبب بظواهر مناخية شديدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشكل الجفاف والفيضانات وتآكل التربة وانخفاض الإنتاجية الزراعية تهديدات رئيسية.

وتسببت فيضانات مباغتة في أيار/مايو الماضي بمقتل المئات وإغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في أفغانستان حيث يعتمد 80 في المئة من السكان على الزراعة من أجل البقاء.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن “أكثر من 11 مليون شخص في أفغانستان معرضون للتبعات الخطرة الناجمة عن الكوارث المناخية في المستقبل”.

وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأن “سبل العيش الحساسة للمناخ، مثل زراعة الكفاف، تشكل 73 في المئة من الوظائف في أفغانستان”.

وأضافت أن “92 % من القرى لديها قدرة محدودة على الوصول إلى خدمات الطوارئ” و”96 % تفتقر إلى الموارد اللازمة لاتخاذ تدابير حاسمة مثل أنظمة الإنذار المبكر والبحث والإنقاذ”.

كب/الح/لين