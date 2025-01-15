نظرة فاحصة-كم عدد القتلى الفلسطينيين في الحملة الإسرائيلية على غزة؟

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من إيما فارج ونضال المغربي

(رويترز) – تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 46600 شخص وإن أكثر من نصف من جرى التعرف على هوياتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال مسؤول مطلع لرويترز يوم الأربعاء إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقتا على اتفاق لوقف القتال في غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين، مما يمهد الطريق لنهاية محتملة لحرب مستمرة منذ 15 شهرا وأشعلت التوتر في أنحاء الشرق الأوسط.

واندلعت الجولة الأحدث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عندما شن مسلحون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 1200 معظمهم من المدنيين واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 46600 فلسطيني، وهو ما يزيد على عشرة أمثال عدد من خسروا أرواحهم في كل الصراعات السابقة في غزة منذ عام 2008، وفقا لحسابات رويترز.

وتتناول هذه النظرة الفاحصة طريقة إحصاء القتلى الفلسطينيين، ومدى مصداقية هذه الأعداد، وتفاصيل حول الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين وما يقوله كل جانب.