مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نظرة فاحصة-كم عدد القتلى الفلسطينيين في الحملة الإسرائيلية على غزة؟

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من إيما فارج ونضال المغربي

(رويترز) – تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 46600 شخص وإن أكثر من نصف من جرى التعرف على هوياتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال مسؤول مطلع لرويترز يوم الأربعاء إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقتا على اتفاق لوقف القتال في غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين، مما يمهد الطريق لنهاية محتملة لحرب مستمرة منذ 15 شهرا وأشعلت التوتر في أنحاء الشرق الأوسط.

واندلعت الجولة الأحدث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عندما شن مسلحون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 1200 معظمهم من المدنيين واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 46600 فلسطيني، وهو ما يزيد على عشرة أمثال عدد من خسروا أرواحهم في كل الصراعات السابقة في غزة منذ عام 2008، وفقا لحسابات رويترز.

وتتناول هذه النظرة الفاحصة طريقة إحصاء القتلى الفلسطينيين، ومدى مصداقية هذه الأعداد، وتفاصيل حول الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين وما يقوله كل جانب.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
53 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية