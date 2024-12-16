نظرة فاحصة-ما أهمية هضبة الجولان؟

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(رويترز) – قررت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد مضاعفة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، وقالت إن التهديدات من سوريا مستمرة على الرغم من اللهجة المعتدلة التي يتحدث بها قادة المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد.

كانت هضبة الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967 حين احتلت إسرائيل معظم المنطقة في حرب الأيام الستة ثم ضمتها عام 1981.

وبعد فرار الأسد يوم الأحد وانتهاء حكم عائلته الذي استمر أكثر من 50 عاما، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة المنزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، واستولت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود.

فيما يلي دليل سريع عن هضبة الجولان التي تبلغ مساحتها 1200 كيلومتر مربع وتطل أيضا على لبنان وتتاخم الأردن.