نموّ إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو أدنى من المتوقع في الربع الأول

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في الربع الأوّل من العام، كان النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو، أقلّ بقليل من المتوقّع مع تقدّم إجمالي الناتج المحلي 0,3 % مقارنة مع الربع السابق، وفق ما أفادت وكالة “يوروستات”.

وفي تقديرات أولى نشرت في 30 نيسان/أبريل، أفاد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بنموّ نسبته 0,4 % للبلدان العشرين في منطقة اليورو.

وبقيت النسبة على حالها (0,3 %) في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة).

ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات مسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في آذار/مارس ونيسان/أبريل، بحسب خبراء. لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله.

وقد تسبّبت التدابير الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تباطؤ النموّ الأميركي. وشهد إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعا مفاجئا في الربع الأول من العام بنسبة 0,1 % مقارنة بالربع السابق.

وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى لإلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 % على السيّارات والألمينيوم والفولاذ و10 % على المنتجات الأخرى.

وتشهد أوروبا منذ سنتين ركودا اقتصاديا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذه السنة محدودا جدا.

وفي 22 نيسان/أبريل، خفّض صندوق النقد الدولي بـ0,2 نقطة توقّعات النموّ لمنطقة اليورو إلى 0,8 % سنة 2025، بعد 0,4 % في 2024، بفعل التوتّرات التجارية.

ويتقلص الفارق مع الولايات المتحدة التي تشهد منذ سنوات أكبر نموّ عالمي إذ من المتوقّع أن ينكمش نشاطها الاقتصادي. وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لأكبر اقتصاد في العالم بواقع 0,9 نقطة إلى 1,8 % سنة 2025، في مقابل 2,8 % العام الماضي.

وتصدر المفوضية الأوروبية الإثنين أحدث توقّعاتها للنموّ في منطقة اليورو للعامين 2025 و2026.

ارو/م ن