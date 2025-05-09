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نمو التحويلات المالية عبر البنوك الإماراتية 15,5% خلال أول شهرين من 2025

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أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/، بنحو 15,5% خلال أول شهرين من العام الحالي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الخميس أنّ التحويلات خلال شهري “كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وصلت إلى 3,4 تريليون درهم مقارنة بنحو 2,962 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 2,093 تريليون درهم توزعت بواقع 1,1 تريليون خلال كانون الثاني/يناير و983,99 مليار درهم خلال شباط/فبراير، فيما بلغت قيمة التحويلات التي نفذها متعاملون خلال أول شهرين من العام 1,327 تريليون درهم موزعة بواقع 677,65 مليار درهم خلال كانون الثاني/يناير و649,48 مليار درهم خلال شباط/فبراير.

هت

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