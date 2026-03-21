هجوم بمسيّرة على مقرّ جهاز المخابرات في بغداد (رسمي)

أعلنت السلطات العراقية أن مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في وسط بغداد تعرّض لهجوم بمسيّرة صباح السبت، وذلك مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية سعد معن في بيان مقتضب إن “مقر جهاز المخابرات العراقي الوطني في منطقة المنصور” في وسط العاصمة العراقية “استُهدف بطائرة مسيّرة في الساعة 10,15 (07,15 ت غ)”.

وفي وقت سابق السبت، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بسقوط “مسيّرة استطلاع في نادي الصيد”، وهو ناد اجتماعي راق يقع في منطقة المنصور، و”تنفيذ مسيّرة ثانية هجوما على مبنى اتصالات” لمؤسسة أمنية عراقية تتعاون مع مستشارين أميركيين موجودين في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكّد في وقت لاحق أن المؤسسة المعنيّة هي جهاز المخابرات الوطني العراقي.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، أصبح العراق إحدى الدول التي امتدت إليها الحرب، إذ تتوالى غارات على مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، وهجمات على المصالح الأميركية، وضربات إيرانية على مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على “قواعد العدو” في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد أهدافها في معظم الأحيان.

في المقابل، أقرّ البنتاغون الخميس وللمرة الأولى بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق.

ومساء الجمعة، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين في غارة استهدفت قاعدة عسكرية في شمال العراق، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم.

وهيئة الحشد الشعبي تحالف فصائل تأسس عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة. ويضم الحشد أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.

في موازاة ذلك، هاجمت ثلاث مسيّرات على الأقلّ ليل الجمعة السبت مركز الدعم اللوجستي، وهو تابع للسفارة الأميركية ويقع في مجمع مطار بغداد الدولي، بحسب مصادر أمنية.

وقال أحد المصادر إن حريقا اندلع قرب المركز عقب الهجوم المذكور.

