هجوم على السفارة الأميركية في بغداد مع دخول الحرب أسبوعها الثالث

استهدف هجوم بمسيّرة السفارة الأميركية في بغداد السبت، بعد ضربتين جويتين في العاصمة العراقية قُتل خلالهما عنصران في فصيل موال لإيران، وذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران “هُزمت تماما” خلال الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث من دون أي نهاية قريبة في الأفق.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس فجر السبت دخانا أسود يتصاعد فوق السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات حكومية.

وهذا الهجوم الثاني الذي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. وهو يأتي بعد ساعات فقط من ضربات استهدفت كتائب حزب الله أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها أحدهما “شخصية مهمة”، وفق مسؤولين أمنيين.

ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثالث، قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشل إنّ إيران “هُزمت تماما وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقا أوافق عليه!”.

وأشار إلى أنّ “وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة تكره التحدث عن النتائج العظيمة التي حققها الجيش الأميركي ضد إيران”.

وتركّزت التصريحات والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن منذ ليل الجمعة على البنية التحتية النفطية، في ظل استهداف الولايات المتحدة جزيرة خرج الإيرانية التي تضم منشآت نفطية استراتيجية في الخليج.

مساء الجمعة، أعلن ترامب في منشور على منصته تروث سوشل أنّ الجيش الأميركي “دمّر بشكل كامل” أهدافا عسكرية في الجزيرة، وهدّد بضرب بنيتها التحتية النفطية إذا عُرقلت حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتضم الجزيرة الواقعة على بعد حوالى 30 كيلومترا من الساحل الإيراني، أكبر محطة لتصدير النفط في إيران تمرّ عبرها نحو 90% من صادراتها من النفط الخام، وفق تقرير حديث صادر عن بنك “جي بي مورغان” الأميركي.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن البنى التحتية النفطية في الجزيرة لم تتعرّض لأي أذى.

وردا على تهديدات ترامب، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم “مقر خاتم الأنبياء”، غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، قوله “ستُدمّر فورا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد”.

واندلعت الحرب في 28 شباط/فبراير عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي. ولم تلبث أن اتسعت رقعتها لتطال دول المنطقة، مع تنفيذ إيران هجمات على مواقع في الخليج وفي الدولة العبرية.

وتسببت الضربات الإيرانية بتوقف شبه تام لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، كما طالت بنى تحتية نفطية في دول خليجية.

وقال ترامب الجمعة إن البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز “قريبا جدا”، في ظل سعيه لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من قوات المارينز والسفن إلى الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس تريبولي” المتمركزة في اليابان وما عليها من قوات المارينز، هي في طريقها إلى المنطقة، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.

– اعتراض صواريخ في سماء قطر –

ومع دخول الحرب يومها الخامس عشر، لا تظهر أي مؤشرات لنهاية قريبة، في ظل التصعيد المستمر والجمود الذي يخيّم على المستوى الدبلوماسي.

والجمعة، أكد الرئيس الأميركي أنّ واشنطن ستشن ضربات مكثفة على أهداف إيرانية في الأيام المقبلة، بينما تواصل إسرائيل ضرباتها على الجمهورية الإسلامية.

وصباح السبت، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقة صناعية في غرب تبريز في شمال إيران بإخلائها تمهيدا لعمليات عسكرية “خلال الساعات المقبلة”.

ومع استمرار الضربات الأميركية الإسرائيلية، تواصل طهران تنفيذ هجمات تطال دول المنطقة.

وأعلنت قطر السبت اعتراض صاروخين، بعد إعلان وزارة الداخلية إخلاء عدد من المناطق الرئيسية.

وفي وقت مبكر من الصباح، شوهدت صواريخ اعتراضية في سماء العاصمة القطرية وهي تُسقط مقذوفين، بينما سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات.

وفي سلطنة عمان، أصدرت الولايات المتحدة الجمعة توجيهات لموظفيها الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرتها.

– غارات مستمرة على لبنان –

وفي لبنان، تستمر الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 12 من الطاقم الطبي لمركز للرعاية الصحية في جنوب البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السبت.

كذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في إحدى ضواحي شمال بيروت كان استُهدف أيضا في اليوم السابق.

وأشار مراسل فرانس برس إلى وجود عناصر إنقاذ في موقع الحادث، متحدثا عن أضرار في المبنى الواقع خارج معاقل حزب الله المدعوم من إيران في الضواحي الجنوبية لبيروت.

وامتدت الحرب إلى لبنان منذ إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من آذار/مارس، انتقاما لمقتل خامنئي.

ومنذ ذلك الحين، يشن الجيش الإسرائيلي ضربات أسفرت عن مقتل نحو 800 شخص شخص ونزوح أكثر من 800 ألف، وفق البيانات الرسمية اللبنانية.

كما أرسلت إسرائيل قوات برية إلى مناطق حدودية، علما أنها كانت تواصل ضرباتها حتى قبل اندلاع الحرب رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في العام 2024.

وليل الجمعة، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية عن تعرّض مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لهجوم.

وأشارت إلى “سقوط قذائف إسرائيلية داخل مقر الكتيبة النيبالية في قوات اليونيفيل، في بلدة ميس الجبل”.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن قوات اليونيفيل ولا عن الجيش الإسرائيلي على الحادثة، غير أنّ الجيش النيبالي أفاد عن وقوع إصابات من دون تحديد مصدر الهجوم.

وفي موقف لافت، دعت حركة حماس السبت إيران لعدم استهداف “دول الجوار” في منطقة الخليج ردا على الغارات الأميركية الإسرائيلية التي تتعرض لها، داعية دول المنطقة إلى “التعاون” لوقف الحرب.

بور-ماج/ناش/جك